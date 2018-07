Pro und Kontra: Tempo 140

PRO: Längst Realität

von Günther Oswald

Umweltschützer müssen jetzt stark sein. Es gibt bereits haufenweise Autofahrer, die auf Österreichs Autobahnen schneller als 130 unterwegs sind. Deren Fahrverhalten entspricht zwar nicht der Straßenverkehrsordnung, führt aber längst zu erhöhtem Schadstoffausstoß. Von daher wiegt das Umweltargument gegen Tempo 140, das ab Mittwoch offiziell getestet wird, nicht schwer. In der Praxis wird sich nämlich nicht viel ändern. Wer etwas schneller fahren will, tat das bisher schon. Wer eher defensiv unterwegs ist, wird künftig auch nicht automatisch aufs Gaspedal treten, nur weil das jetzt erlaubt ist.

Infolgedessen ist auch nicht mit einem Anstieg der Verkehrsunfälle zu rechnen. Das gern vorgebrachte Argument, auf deutschen Autobahnen, für die teilweise gar keine Tempolimits gelten, würden mehr Unfälle passieren, ist bei näherer Betrachtung auch nicht wahnsinnig stichhaltig. Bezieht man die höhere Verkehrsdichte auf den deutschen Straßen ein, kommt man auf eine ähnliche Unfallhäufigkeit wie hierzulande, hat der ÖAMTC errechnet.

Sollte Tempo 140 also nach dem Test in den Regelbetrieb übernommen werden, würde man damit nur nachvollziehen, was längst Realität ist. All jene Experten und Politiker, die nun laut schreien, welchen Wahnsinn Verkehrsminister Norbert Hofer da wieder produziert, sollten sich die ehrliche Frage stellen, wie oft sie selbst die derzeitigen Geschwindigkeitsbeschränkungen überschreiten. (Günther Oswald, 31.7.2018)