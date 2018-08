Watchlist für Mittwoch: Architektur, Tanz und Film

In Wien startet das Architekturfilmfestival, Florentina Holzinger kapert ein Ballett von Balanchine, das Belcea Quartet gastiert in Salzburg

foto: utopialondon.com

1. Architektur



Funktionieren die Wohnmaschinen der Moderne noch? Wie wohnt es sich heute in der Wiener Werkbundsiedlung? Und was wurde aus den Idealen einer Gruppe von Architektinnen und Architekten, das London der Nachkriegszeit in eine sozial gerechtere Stadt zu verwandeln? Am Mittwoch startet um 20 Uhr das Architekturfilmfestival, das sich 2018 unter dem Motto "Habitat 2.0 – Aus Alt mach Neu" der Neunutzung bestehenden Infrastrukturen widmet. Zum Auftakt sind im Hof des Wiener Architekturzentrum Heidrun Holzfeinds Forms in Relation to Life / Die Wiener Werkbundsiedlung sowie Tom Cordells Utopia London zu sehen.

2. Tanz

Auf sie können sich alle einigen: Florentina Holzinger kapert in Apollon (Volkstheater Wien, 21.00) zusammen mit nackten Musen ein Ballett von Balanchine. Yee-haw!

3. Musik

Abseits gleißender Opern-Events bieten die Salzburger Festspiele feinste Kammerkonzerte. Violaspieler Antoine Tamestit und das Belcea Quartet stehen für Subtilität und geben im Mozarteum (19.30) Brahms, Bach, Bartók.