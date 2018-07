84-Jähriger Ukrainer wegen Hochverrats zu zwölf Jahren Haft verurteilt

Pensionierter Wissenschafter soll Informationen über Rüstungsaufträge gesammelt haben

Charkiw/Moskau – In der Ukraine hat ein Gericht einen 84 Jahre alten Mann wegen angeblichen Hochverrats zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Der pensionierte Wissenschaftler aus der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw habe Geheiminformationen über Rüstungsaufträge von Forschungszentren gesammelt, teilte die Staatsanwaltschaft in Kiew am Dienstag mit. Diese sollten später an Vertreter Russlands übergeben werden.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Kiew sieht sich seit der Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim 2014 und der Unterstützung ostukrainischer Separatisten durch Moskau im Krieg mit dem Nachbarstaat. (APA, 31.7.2018)