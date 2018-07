Higuain vor Wechsel von Juventus zu Milan, Vidal zu Inter

Den argentinischen Stürmer zieht es weiter – Bayern geben Chilenen offenbar an Schwarz-Blaue ab

Rom – Der Wechsel von Argentiniens Stürmerstar Gonzalo Higuain von Juventus Turin zum AC Milan steht laut italienischen Medien unmittelbar bevor. Der 30-Jährige solle zunächst an Milan verliehen werden, danach habe der Club eine Kaufoption in Höhe von 36 Millionen Euro, berichtete der TV-Sender Sky Sport Italia am Dienstag. Der Deal solle rasch über die Bühne gehen.

Ein Wechsel von Higuain galt nach dem Megatransfer des Weltfußballers Cristiano Ronaldo von Real Madrid zu Juventus als gesichert. Die Ronaldo-Verpflichtung kostete Italiens Rekordmeister rund 112 Millionen Euro. Juventus hatte Higuain 2016 vom SSC Neapel für 90 Millionen Euro gekauft. Es war bis dahin der teuerste Transfer der Serie A.

Im Gegenzug für den Argentinier soll Top-Verteidiger Leonardo Bonucci nach nur einem Jahr in Mailand wieder zu seinem alten Club nach Turin zurückkehren, wie der Sender weiter berichtete. Der 31-Jährige hatte diesen Wunsch schon vorher geäußert. Dagegen soll Verteidiger Mattia Caldara in dem geplanten Tauschgeschäft zusammen mit Higuain den umgekehrten Weg gehen und von Juventus zum AC Milan wechseln.

Erst verleihen, dann verkaufen

Arturo Vidal (31) wiederum soll von Bayern München zu Inter Mailand wechseln. Wie die Gazzetta dello Sport und der Corriere dello Sport berichten, wird der deutsche Meister den Vertrag des Chilenen zwar bis 2020 verlängern, ihn aber bereits für die kommende Saison an die Italiener ausleihen.

Im Sommer 2019 sei dann ein Verkauf gegen eine Ablösesumme von 18 bis 20 Millionen Euro im Gespräch, das Gesamtvolumen des Wechsels soll 30 Millionen Euro betragen. Hintergrund der komplizierten Wechselmodalitäten sind die Beschränkungen, denen Inter wegen des Financial Fair Play (FFP) unterliegt. Bei Inter soll der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2021 erhalten. (APA, sid – 31.7.2018)