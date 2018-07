"Magic: The Gathering": Eine einzige Karte um fast 90.000 Dollar verkauft

"Black Lotus" in einzigartigem Zustand der Alpha-Serie wechselte den Besitzer

Eine Karte des Spiels "Magic: The Gathering" wurde kürzlich um 87.672 Dollar verkauft. Dabei handelt es sich um die Karte "Black Lotus", die nur in den Sets Alpha, Beta, Unlimited sowie der Collector's Edition verfügbar war. Diese erschienen allesamt im Jahr 1993.

Nur 1.100 Alpha-Exemplare weltweit

Nur 40.000 Exemplare soll es von der Karte geben, 1.100 stammen aus dem Alpha-Deck, dem allerersten "Magic-Set". Aus dieser Reihe stammt auch die jüngst verkaufte Karte. Sie wies auch eine exzeptionelle Qualität auf und erhielt von einer eigenen Agentur die Wertung 9,5 von 10 Punkten. Es gibt somit keine andere "Black Lotus", die derart gut erhalten ist.

Zählt zu den neun stärksten Karten

Zudem ist die "Black Lotus" auch eine besonders mächtige "Magic: The Gathering"-Karte. Sie gehört zu den sogenannten Power Nine, den neun stärksten Karten der Spiele-Serie. Dies hat historische Gründe: Als die Designer das Kartenspiel entwarfen geschah dies noch ohne großem Balancing, da sie ja die ersten Karten waren.

Mittlerweile fast von jedem Format verbannt

"Black Lotus" bringt auch einen ungeheuren Vorteil, der Besitzer kann drei Mana zusätzlich verwenden und dadurch deutlich stärkere Spielfiguren oder Zauber sehr früh erwirken. Die Karte ist so mächtig, dass sie mittlerweile von fast allen "Magic: The Gathering"-Formaten verbannt wurde. Wie Gamestar berichtet, ist sie nur mehr im Vintage-Modus erlaubt.

Millionen Spieler weltweit

"Magic: The Gathering" feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum. 2013 gab der Hersteller des Kartenspiels bekannt, dass man mehr als zwölf Millionen Spieler und Fans weltweit zählt. Die Karten sind in mehreren Sprachen verfügbar, weltweit gibt es regelmäßig Turniere mit reger Teilnahme. (red, 31.07.2018)