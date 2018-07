LinkedIn zählt 12 Millionen Nutzer im deutschsprachigen Raum

Das soziale Netzwerk für Geschäftskontakte wächst schneller als gedacht

Wie LinkedIn in einer Aussendung mitteilt, zählt das soziale Netzwerk zur Pflege bestehender Geschäftskontakte im deutschsprachigen Raum mittlerweile 12 Millionen Nutzer. Laut LinkedIn wachse das soziale Netzwerk "schneller als bisher". In der Aussendung betont LinkedIn: "Zwischen dem Erreichen von elf Millionen Mitgliedern im Dezember 2017 und den zwölf Millionen lagen nur sechs Monate". Im Jänner 2015 zählte LinkedIn rund sechs Millionen Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wie viele Nutzer LinkedIn in Österreich hat, wollte das Unternehmen auf Anfrage des STANDARD nicht beantworten.

Weltweite Mitgliederzahlen

International zählt LinkedIn inzwischen mehr als 575 Millionen Mitglieder. Davon entfallen 180 Millionen auf den Wirtschaftsraum "Europa-Arabien-Afrika", so das Unternehmen. Insgesamt nutzen 26 Millionen Unternehmen LinkedIn als Plattform um Dienstleistungen oder Produkte zu promoten, sowie externe Unternehmenskommunikation zu betreiben.

Anstieg geteilter Inhalte

Dem Unternehmen zufolge tauschen sich immer mehr Menschen auf LinkedIn aus. So sind Interaktionen, wie beispielsweise Likes, geteilte Inhalte und Kommentare, im Jahresvergleich um 50 Prozent gestiegen. Die Anzahl der individuellen Nachrichten zwischen Nutzern um rund 40 Prozent, so LinkedIn.

Gesponsorte Videoanzeigen

Seit April 2018 bietet LinkedIn Unternehmen im Dach-Raum die Möglichkeit, Videoanzeigen als "Sponsored Content" in die Timeline einzubetten. Laut LinkedIn könne man damit zielgruppenspezifisch Produktinformationen teilen, Tutorials und Tipps für Produkte anbieten, sowie Veranstaltungen bewerben.

Übernahme durch Microsoft

Im Juni 2016 kaufte Microsoft das Karrierenetzwerk LinkedIn für 26,2 Milliarden Dollar. Die LinkedIn-Übernahme war der drittgrößte Deal der IT-Geschichte. Die EU-Wettbewerbsbehörde gab im Dezember 2016 grünes Licht für die Übernahme.

2003 wurde LinkedIn in Kalifornien gegründet. Im Jahr 2014 zählte LinkedIn zu den zwölft meistbesuchten Webseiten weltweit. Seit Feber 2009 ist das Netzwerk auch in deutscher Sprache nutzbar. (mapa, 31.07.2018)