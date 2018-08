Nächste Ausfahrt Genua

Kulinarisch zieht es mich in die einfachen Lokale, um köstliche Focaccia und – selbstverständlich – Nudeln mit Pesto Genovese zu genießen. Vielleicht stehen die ja auch im Fresstempel Eataly auf der Tageskarte? (Petra Eder, RONDO, 6.8.2018)

Keinesfalls auslassen sollte ich eine Standseilbahnfahrt auf einen der Hügel, meint die Kollegin, denn der Blick von dort auf die Heimatstadt von Christoph Kolumbus sei einfach großartig. Der Kollege empfiehlt, jedenfalls den Besuch des Monumentalfriedhofs in Staglieno einzuplanen, der per Bus direkt vom Bahnhof aus erreicht werden kann.

Den von Stararchitekt Renzo Piano umgestalteten Hafen, den Porto Antico, würde ich auf jeden Fall ansteuern. Nicht nur um in einem der vielen Lokale einen Espresso oder einen Aperol Sprizz zu trinken. Hier kann ich auch eines der größten Aquarien Europas besuchen – Fische anschauen im Glastunnel finde ich selbst im Kleinformat in Schönbrunn ziemlich cool. Vorbeispazieren werde ich an der ebenfalls von Piano gestalteten Glaskugel "Bolla", die tropische Pflanzen und Tiere beherbergt.

Knapp vorbei ist doch nicht dort gewesen. So geht's mir mit der ligurischen Hauptstadt Genua. Denn gesehen hab ich sie schon oft, schließlich führt die kurvige Autobahn in den Hügeln darüber daran vorbei.

Wer nicht per Auto anreist: Flüge gibt es von Wien aus nur mit Zwischenstopp, per Bahn ist Genua mit Umsteigen in Bologna und Mailand erreichbar.

Mit dem Reisebus gibt es Verbindungen, die einen Wechsel in München oder Mestre erfordern.

www.visitgenoa.it

