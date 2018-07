Statue, die wie Sebastian Kurz aussieht, belustigt Reddit-User

Österreichischer Reddit-Nutzer fand Statue bei seinem Frankreich-Urlaub

Reddit-User "Chromber" machte in seinem Frankreich-Urlaub eine Entdeckung, die er auf der Plattform teilte: eine Statue, die wie Sebastian Kurz aussehen soll. Das Foto wurde im "Austria"-Subreddit hochgeladen und konnte mehr als 500 Upvotes nach sich ziehen.

foto: fort la latte Im Innenraum der Burg.

Burg aus dem 13. Jahrhundert

In den Kommentaren sagte der User auch, wo er die Statue fotografiert hat. Konkret fand er diese in der Burg Fort la Latte in der Bretagne. Erbaut wurde diese im 13. Jahrhundert von der Familie Goyon de Matignon. 1931 wurde die Burg restauriert und offiziell zum historischen Denkmal erklärt. (red, 31.7.2018)