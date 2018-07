Neues iPad Pro soll ohne Kopfhöreranschluss kommen

Apple will 2018 zwei neue Varianten des iPad Pro auf den Markt bringen

Laut Mac Otakara soll Apple die für 2018 geplanten iPad-Pro-Modelle ohne Kopfhöreranschluss in den Handel bringen. Zudem soll die 10,5-Zoll-Variante um vier Millimeter schmaler und drei Millimeter kürzer werden. Die Dimensionen des 12,9-Zoll-Modells sollen in der Höhe um 26 Millimeter und in der Breite um sechs Millimeter reduziert werden.

Analysten prognostizieren, dass Apple die beiden iPad-Pro-Modelle mit fast rahmenlosen Displays und ohne Home-Button ausliefern wird. Zur Autorisierung soll, wie am iPhone X, die Gesichtserkennung Face ID zum Einsatz kommen. Das neue iPad Pro soll im Herbst 2018 erscheinen.

Verzicht auf Kopfhöreranschluss bei iPhones

Apple verzichtet bereits seit dem iPhone 7 auf Kopfhöreranschlüsse. Stattdessen setzt der Konzern auf Bluetooth-Kopfhörer und Lightning-Adapter. Der Verzicht auf den physischen Audioausgang bringt laut Apple den Vorteil, dass man mehr Platz für größere Akkus hätte. Wie Apple weiters argumentiert, helfe die Entfernung des Kopfhöreranschlusses dabei, das iPhone 7 wasserdicht zu machen. Kritiker halten dagegen, dass es zahlreiche Android-Smartphones gebe, die trotz Kopfhöreranschluss wasserdicht sind. (mapa 31.07.2018)