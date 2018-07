Modekette Vögele meldet Insolvenz an – 711 Mitarbeiter betroffen

Gespräche mit Investoren gehen angeblich weiter. Die Überschuldung soll sich auf 20 Millionen Euro belaufen. Ob und welche Filialen offen bleiben, ist unklar

Kalsdorf – Während der vergangenen Wochen war die Modekette Charles Vögele intensiv auf der Suche nach einem Investor, diese blieb jedoch erfolglos. 711 Mitarbeiter sind in Österreich von der Firmenpleite betroffen, weitere 300 in Ungarn und Slowenien. Das Unternehmen mit Sitz in Kalsdorf bei Graz hat am Landesgericht Graz die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt. Die Insolvenzursachen liegen in Umsatzeinbrüchen und in der Insolvenz der schweizerischen Muttergesellschaft, sagte Gerhard Weinhofer von der Wirtschaftsauskunftei Creditreform.

Vögele soll mit rund 20 Millionen Euro überschuldet sein. Dabei beläuft sich das Vermögen zu Liquidationswerten auf rund 28,4 Millionen Euro. Die Insolvenzpassiva dürften bei 48,5 Millionen Euro stehen. Den Gläubigern wird eine Quote von mindestens 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten.

Die niederländische Kette Miller & Monroe wurde als potenzieller Käufer gehandelt. Auch Supermarktketten wie Spar und Hofer oder der Konkurrent Fussl bekundeten Interesse, das Gesamtpaket wollte jedoch niemand haben.

Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und betreibt in Österreich aktuell 102 Filialen, davon 89 unter der Marke Charles Vögele und 13 unter OVS. Warenlieferungen an die Filialen in Österreich, Ungarn und Slowenien wurden im Zuge der Insolvenz eingestellt.

Verhandlungen gehen weiter



Aufgrund der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird die Geschäftsführung von Charles Vögele (Austria) GmbH nunmehr ein gerichtliches Sanierungsverfahren beantragen. Im Rahmen von diesem sollen die sehr weit fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Investorenlösung fortgesetzt und so eine nachhaltige, Arbeitsplätze sichernde Sanierung ermöglicht werden, heißt es in einer Aussendung.

Vögele-Geschäftsführer: "Sanierungsverfahren als Chance"

"Gegenüber der Zerschlagung des Unternehmens und Abgabe der Filialen an viele Einzelabnehmer, wie in den letzten Wochen immer wieder kolportiert, sehen wir im eingeleiteten Sanierungsverfahren die beste Chance zur Fortführung der Gesellschaft", sagt Thomas Krenn, Geschäftsführer Charles Vögele Austria.

Weiter verhandelt wird auch für die Schwesterfirmen in Slowenien (elf Filialen) und Ungarn (26 Filialen), die ebenfalls aus der CEE-Zentrale in Kalsdorf geleitet werden. Wie für Österreich versuchen die Gesellschafter und das Management laut eigenen Angaben auch für den Erhalt dieser Filialen nachhaltige Lösungen für den Fortbestand zu finden. (red, 31.7.2018)

