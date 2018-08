Ist hier noch was frei? Wenn Strände Instagram-Stars sind

Wenn einer eine Reise tut, dann hat er was zu posten: Fotos von Stränden gehören ohne Zweifel zu den beliebteste Motiven auf Instagram. Wer also einsame Strände sucht, sollte sich gut überlegen, ob er sich an einen echten "Instagram-Star" legt. Das sind die Strände mit den meisten Nennungen (basierend auf Hashtags) auf Instagram

Lanikai Beach in Hawaii, USA: > 125.00 Treffer

Lanikai Beach auf Hawaii: Der Sand ist fein wie Puderzucker, dahinter leuchtet das kristallklare Meer türkisblau. "Lani Kai" bedeutet in der deutschen Übersetzung "Himmlischer Ozean". Manche Instagrammer nutzen eine Bauruine hoch über der Küste für spektakulär wirkende Posen.

Whitehaven Beach in Queensland, Australien: > 135.00 Treffer

Der Sand auf Whitehaven Beach im australischen Queensland verfügt über einen Quarzgehalt von 99 Prozent – das macht in weißer als manches Hemd aus der Waschmittelwerbung. Der Strand befindet sich auf einer vorgelagerten Insel und ist nicht ganz so einfach zu erreichen. Das hält Instagrammer aber nur selten ab, sich für ein Foto rüberbringen zu lassen.

Durdle Door Beach in Dorset, England: > 136.00 Treffer

Durdle Door Beach an der südenglischen Küste ist bekannt für seine natürliche Felsbrücke aus Kalkstein, die jedes Jahr von rund 200.000 Touristen besucht wird. Unmittelbar daneben gibt es einen beliebten Badeplatz. Vor seiner Instagram-Berühmtheit diente der Strand schon mehrfach als Schauplatz für Filmszenen und Musik-Videos.

Playa del Inglés auf Gran Canaria, Spanien: > 136.500 Treffer

Die Playa des Inglés auf der spanischen Insel Gran Canaria besteht aus unterschiedlichen Abschnitten: hier gigantische Dünen, dort Wassersportler, gefolgt von Party- und Shoppingmeilen. Sandspielen kann man dort auch.

Nissi Beach, Agia Napa in Zypern: > 149.00 Treffer

Der zyprische Nissi Beach liegt mitten in der Ferienregion und Party-Hochburg Agia Napa. Schon ab Mittag legen internationale DJs auf, in zahlreichen Strandbuden und Bars können Getränke und Snacks gekauft werden. Das Motto lautet "Sehen und gesehen werden" – nicht nur auf Instagram, sondern schon vor Ort.

Copacabana in Rio de Janeiro, Brasilien: > 149.500 Treffer

Die Copacabana gilt als der Strand der Strände schlechthin – andere werden trotzdem häufiger auf Instagram gepostet. Auf unzähligen Strandfotos aus Rio de Janeiros ist fast nichts zu sehen: also meist Micro-Bikinis, die "fio dental" oder "Zahnseide" genannt werden. Wie gut, wenn zur Abwechslung mal jemand kunstvolle Sandburgen als Kulisse baut.

Cannon Beach in Oregon, USA: > 322.000 Treffer

Vor allem das Wahrzeichen des Cannon Beach – der Haystack Rock – hat es den Instagrammern angetan. Auch zur Walbeobachtung kommen Besucher an den Strand, doch hier wird es mit Handyfotos schon schwierig. Kleine Hunde sind für Instagram-Naturfotografen das eindeutig bessere Motiv.

South Beach in Miami, USA: > 394.000 Treffer

Das Stadtviertel South Beach ist berühmt für seine Art-déco-Architektur. Kein Wunder also, dass "Strand"-Fotos aus Miami nur recht selten den Strand zeigen. Ein beliebtes Fotomotiv am Wasser sind jedenfalls die "Lifeguard Stands", die bunten Hüttchen der Rettungsschwimmer.

Barceloneta in Barcelona, Spanien: > 718.000 Treffer

Von einem der Hochhäuser rundum sieht die Barceloneta, der Strand des quirligsten Viertels von Barcelona, recht lässig aus. Auf vier Kilometern gibt es etliche Bars Geschäfte, Umkleidekabinen, Duschen und Toiletten. Hashtag "Overtourism" nicht vergessen, wenn Bilder von diesem Strand auf Instagram landen!

Bondi Beach, Australien: > 1.242.000 Treffer

Der Bondi Beach in Australien schafft es als einziger, mit mehr als einer Million Einträgen (#bondibeach) auf Instagram vertreten zu sein. Jedes Jahr strömen hunderttausende Besucher an den Stadtstrand von Sydney, um spazieren zu gehen, zu surfen oder die Sonne zu genießen. Am häufigsten fotografiert wird dort aber ein spektakulär gelegener Pool.

"Die ‚Instagrammability‘ eines Ortes ist für Millenials mittlerweile eines der wichtigsten Kriterien bei der Wahl des Reiseziels. Auch bei der Vermietung von Ferienhäusern und Ferienwohnungen wird das soziale Foto-Netzwerk immer wichtiger. Kein Wunder also, dass sich Ferienhaus-Portale wie holidu.at die Zahlen auf Instagram sehr genau anschauen. (red, 1.8.2018)