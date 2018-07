Kurier" widerspricht "Krone"-Jeannée: Sind nicht links

In seinem aktuellen Kolumnen-Brief wirft Jeannée dem Konkurrenzblatt vor, "links" zu sein. Außerdem weiß er zu berichten, dass der Chefredakteur Brandstätter vor der Ablöse steht

In der Abendausgabe der Krone vom 30.7. richtet MIchael Jeannée einen seiner berüchtigten Briefe an Christian Konrad, zum zweiten Mal. Schon am 29.7. nahm Jeannée dem ehemaligen Raiffeisen-Chef seine Aussagen in einem Interview mit dem "Kurier" übel, richtig übel. So übel, dass er am nächsten Tag nachlegen musste.

In "Lieber Christian Konrad (Teil 2)..." spricht der Krone-Kolumnist aber eigentlich mit dem "Kurier", um präzise zu sein mit dem Chefredakteur Helmut Brandstätter. Dieser sei Christian Konrad "hörig" und der "Kurier" unterstütze die Kritik an der Flüchtlingspolitik des Bundeskanzlers Kurz. Das alles würde die Eigner des Kurier entzürnen; man habe genug "von links im Kurier" und "die Nase voll" vom Chefredakteur Brandstätter, weiß Jeannée aus der "Wiener Gerüchteküche".



Bis Ende August ließe man Brandstätter noch im Amt, dann sei Schluß, zitiert der Krone-Briefeschreiber die Gerüchte. Tatsache ist, dass Brandstätters, aktueller Vertrag als Chefredakteur des Kurier bis Juni 2019 läuft und nicht verlängert werden durfte. Brandstätter soll, laut STANDARD-Informationen, aber Herausgeber bleiben.

Wenige Stunden nach Erscheinen der "Kronen Zeitung" mit der gerüchtereichen "Post von Jeannée" reagierte der Redakteursausschuss des Kurier mit einer Presseaussendung und stellte fest, "dass die Bezeichnung unserer Zeitung als 'links' und die Beschreibung des Chefredakteurs als 'hörig' der Realität wie auch unserem Redakteursstatut in seinen Grundsätzen gänzlich widerspricht". Die angebliche Ablöse Brandstätters wurde in der Aussendung nicht kommentiert. (os, 30.7.2018)