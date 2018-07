Bernhard und Trummer sind Österreichs Schnellste auf dem Downhill-Bike

Bei den Downhill-Staatsmeisterschaften, die am vergangenen Wochenende in Innsbruck über die Bühne gingen, siegten Petra Bernhard und David Trummer. Wobei einige Titelaspiranten fehlten

Innsbruck – Auf der neuen Downhill-Strecke in Götzens bei Innsbruck, wo seit dem Vorjahr die Crankworx-Rennen stattfinden, wurden am Sonntag Österreichs Meisterin und Meister gekürt. Seriensiegerin Petra Bernhard, die sich in letzter Minute zum Rennstart entschieden hatte, holte ihren neunten Staatsmeisterschaftstitel. Bei den Herren setzte sich Österreichs derzeit bestplatzierter Weltcupfahrer David Trummer durch.

Das Herren-Podium vom Sonntag (von links): Andreas Kolb, David Trummer, Elias Schwärzler.

Höll durfte nicht bei Elite-Damen starten

Bernhard setzte sich gegen die starke, aber im Rennlauf gestürzte Lokalmatadorin Simone Wechselberger, die auf der Strecke schon im Juni beim Crankworx-Downhill unter die besten fünf gefahren ist, durch. Platz drei ging an die routinierte Elke Rabeder. Österreichs große Nachwuchshoffnung Valentina Höll war nicht am Start, weil ihr die gewünschte Teilnahme in der Elite-Klasse aus Altersgründen verwehrt wurde.

Bei den Herren fehlte heuer Downhill-Pensionär Markus Pekoll. Social-Media-Star Fabio Wibmer schaffte auch im zweiten Anlauf die Titelverteidigung nicht. Hatte er das Qualifying noch dominiert, machte ihm ein Sturz im Rennlauf einen Strich durch die Rechnung. Den Vizemeistertitel holte schließlich Weltcup-Fahrer Andreas Kolb, dicht gefolgt von Sick-Series-Star Elias Schwärzler auf dem dritten Platz.

Innsbrucker Stadtmeisterschaften

Neben den österreichischen Meistertiteln diente das Rennen in Götzens zugleich als erster Stopp des diesjährigen Innsbrucker DH-Cups, einer Art Stadtmeisterschaft. Im September und Oktober folgen in Mutters und auf der Nordkette noch zwei weitere Rennen dieser Serie, die auch Nichtlizenzfahrern offensteht. (ars, 31.7.2018)