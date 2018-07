Paul Manafort, Trumps Mann fürs Grobe, muss vor den Richter

Der Prozess gegen Donald Trumps Ex-Wahlkampfmanager Paul Manafort ist der erste, der auf Material von US-Sonderermittler Robert Mueller basiert

Paul Manafort war einmal, gut drei Monate lang, der Wahlkampfmanager des Kandidaten Donald Trump. Seit Juni sitzt er hinter Gittern, nachdem er versucht haben soll, Zeugen zu beeinflussen. Ab heute, Dienstag, muss er sich vor einem Richter verantworten, und angesichts der Brisanz des Falles ist schon jetzt klar, dass das Interesse riesig sein wird. In den Fokus rückt ein eher unauffälliger Gerichtssaal in Alexandria, einer Satellitenstadt südwestlich von Washington. Dort geht es um weit mehr als um Geldwäsche und Steuerhinterziehung, die Delikte, die dem 69 Jahre alten Angeklagten zur Last gelegt werden.

Der Mann, der so viele Belege gegen Manafort sammelte, dass es für eine Anklage reichte, ist Robert Mueller, seit über einem Jahr Sonderermittler der Russlandaffäre. Trump wirft ihm vor, ein Werkzeug in den Händen der Demokraten zu sein – ein Instrument, dessen sich der politische Gegner bedient, um zur Hexenjagd gegen ihn zu blasen. Ginge es nach dem Präsidenten, hätte Mueller seine Arbeit längst einstellen müssen, während die Opposition den ehemaligen FBI-Direktor auf gutem Weg zu handfesten Ergebnissen sieht.

In diesem Konfliktfeld ist der Prozess gegen Manafort so etwas wie ein Lackmustest. Wird Trumps einstiger Adlatus für schuldig befunden, dürfte sich Mueller bestätigt sehen, seine Position wäre gestärkt. Ein Freispruch dagegen wäre Wasser auf die Mühlen des Weißen Hauses: Es würde noch weit energischer darauf drängen, sowohl die Russlandakte als auch das Büro des Sonderermittlers zu schließen.

Gutdotierte Beratertätigkeit

Was zunächst verhandelt wird vor dem Richter Thomas Ellis in Alexandria, ist Manaforts Gier. Es begann mit Kontakten zu zwei Oligarchen, dem Russen Oleg Deripaska und dem Ukrainer Rinat Achmetow. Letzterer bat den US-Amerikaner, Lobbyarbeit für Wiktor Janukowitsch zu leisten, einen prorussischen Politiker, der in Kiew nach der Macht strebte und 2010 in der Ukraine Präsident wurde, ehe er 2014 nach Russland floh. Die Honorare, die der Berater in Diensten Janukowitschs kassierte, parkte er in Offshore-Konten – auf Zypern, in der Karibik, auf den Seychellen. Von dort floss das Geld in die USA, wo Manafort Immobilien erwarb, schwere Geländewagen und wertvolle Teppiche. Da er versäumte, die im Ausland gebunkerten Millionen zu versteuern, drohen ihm um die 30 Jahre Haft.

Politisch relevanter ist die Frage, ob die Spur zu Trump führt. Nicht dass der Präsident in Manaforts finanzielle Machenschaften verwickelt wäre, das behauptet niemand. Zur Debatte steht ein Treffen mit der russischen Anwältin Natalja Weselnizkaja, anberaumt im Juni 2016, nachdem dubiose Mittelsmänner "Dreck" für die Schlammschlacht gegen Hillary Clinton versprochen hatten, Munition aus russischen Quellen. Manafort saß neben Trumps ältestem Sohn Donald jr. und dem Schwiegersohn Jared Kushner an einem Beratungstisch im New Yorker Trump Tower, um von Weselnizkaja Konkretes zu erfahren.

Von Trump war die Begegnung stets als Alleingang seiner Leute dargestellt worden, gänzlich ohne sein Wissen, und natürlich auch ohne seine Billigung. Manafort wiederum wird schon deshalb Farbe bekennen müssen, weil sich die Anzeichen häufen, dass zwischen Wahrheit und Spin eine breite Kluft klafft.

Vom Vertrauten zum Risiko

Da wäre Michael Cohen, der langjährige Rechtsanwalt des Präsidenten, im Begriff, vom engen Vertrauten zu einem gefährlichen Gegner zu werden. Der "Fix-it Man" sprang ein, wenn seinem Chef Ungemach drohte, wenn etwa Frauen wie die Pornodarstellerin Stephanie Clifford alias Stormy Daniels mittels Schweigegeld dazu gebracht werden sollten, ihre vermeintlichen Affären mit Trump unter den Teppich zu kehren. Seit das FBI im April Cohens Wohnung, sein Büro und ein Hotelzimmer durchsuchte, ist klar, dass er im Schlamassel steckt – und nicht mehr bereit ist, seiner früheren Devise zu folgen und im Zweifelsfall mit seinem Körper sogar eine Kugel abzufangen, um das Leben seines Klienten zu retten. Nunmehr ist es Cohen, der offensiv aus dem Nähkästchen plaudert.

Trump war angeblich informiert

Er könne bezeugen, sagt er, dass Trump sehr wohl im Bilde war, als sich das Trio rund um Donald jr. mit der russischen Juristin verabredete. So jedenfalls berichtete es vor wenigen Tagen der Sender CNN, mit dem Zusatz, Donald Trump habe vorab von dem Angebot aus Moskau erfahren, Kompromittierendes gegen Clinton zu liefern. Nach Cohens Darstellung soll Trump höchstpersönlich grünes Licht für das Gespräch mit Natalja Weselnizkaja gegeben haben. Bewahrheitet sich diese Version im Laufe des Verfahrens gegen Paul Manafort, wäre es das bislang eindeutigste Indiz dafür, dass der Kandidat eben doch bereit war, zum Schaden seiner Konkurrentin Hillary Clinton mit Russland zu kooperieren. (Frank Herrmann aus Washington, 31.7.2018)