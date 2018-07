Tesla verhandelt über großes Werk in Europa

Laut Medienbericht wird über einen Standort in Deutschland oder Niederlanden nachgedacht. Derzeit baut Tesla seine E-Autos überwiegend in Kalifornien

Hamburg/Palo Alto – Der US-Elektroautobauer Tesla laut einem Medienbericht Gespräche über den Bau einer großen Fabrik in Europa. Das Unternehmen aus dem Silicon Valley habe in Deutschland Gespräche mit zwei Bundesländern über eine Giga-Factory zum Bau von Elektroautos und Batterien unter einem Dach geführt, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Montag unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen.

Die Gespräche befänden sich noch in einem frühen Stadium, ein Abschluss sei nicht sicher. Auch über einen möglichen Standort in den Niederlanden seien Gespräche geführt worden, zitierte das Blatt einen Regierungsbeamten. Es sei allerdings unklar, ob diese Option weiter verfolgt werde. Tesla äußerte sich nicht.

Tesla fährt derzeit die Produktion seines für den Massenmarkt bestimmten Model 3 hoch. Das US-Unternehmen hatte erst vor Kurzem den Bau einer Fabrik in China angekündigt. Bisher baut seine Elektroautos überwiegend am Standort Fremont in Kalifornien. (APA/Reuters, 30.7.2018)