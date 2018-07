Japanische Werbeagentur platziert Anzeigen in Achseln

Neue Werbestrategie für öffentliche Verkehrsmittel

Tokio – Kleine Werbeplakate in die Achselhöhlen von jungen Männern und Frauen kleben – mit dieser skurrilen Methode will die japanische Werbeagentur Wakino Ad die Produkte ihrer Kunden bewerben.

Insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln sollen die ungewöhnlichen Werbeplakate für Aufmerksamkeit sorgen. Die Achsel-Models sollen in Bus und Bahn die Arme hochstrecken um sich an den oberen Halterungen festhalten – wodurch Mitfahrende freien Blick auf die Fake-Tattoos und das beworbene Produkt haben sollen. Ab 80 Euro (10.000 Yen) aufwärts pro Stunde verlangt die Werbeagentur für den Service. Einen Kunden soll es bereits geben: eine Dermatologiekette, die die Achsel-Werbefläche nutzt, um ihre schmerzlose Achselhaarentfernung zu vermarkten. (red, 30.7.2018)