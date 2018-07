Produktrückruf: Algen mit zu viel Jod

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit zieht Kombu-Algen der Firma Porto-Muiños aus dem Verkauf

In Supermärkten wächst die Zahl an Algenprodukten. Vor allem in Biosupermärkten boomen die Meerespflanzen, weil sie mineralstoffreich sind. Algen aus der Gattung der Kombu, die im Biosupermarkt dennree verkauft wurden, werden jetzt allerdings aus dem Verkehr gezogen.

Grund für den Rückruf ist ein erhöhter Jodgehalt, der beim Verzehr zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Porto-Muiños nimmt daher vorsorglich die gesamte MHD/CHARGE aus dem Verkauf.

Betroffen ist die Ware mit dem Mindesthaltabkeitsdatum (MHD) 12/2018, 03/2019, 04/2019, 07/2019, 05/2019, 05/2020, 04/2020, 07/2020, 03/2021, 02/2021

Das Unternehmen ruft aus Gründen des verbeugenden Verbraucherschutzes auch den Artikel "Porto Muiños Nori in Flocken, 25 Gramm" zurück. Betroffen ist die Charge N/260318 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 12/2020. Grund für den Rückruf ist ebenfalls ein erhöhter Jodgehalt. Es ist der zweite Rückruf innerhalb weniger Wochen.

Die genau Wirkung von Jod auf den Körper ist noch nicht vollständig geklärt. Man weiß aber, dass Jod die Antigenpräsentation des Immunsystems fördert. Außerdem werden durch Jod die Zellen, die für die Autoimmunprozesse verantwortlich sind, in ihrem Wachstum gesteigert und aktiviert. (red, 30.7.2018)