"Legen Sie das verdammte iPad weg": Orlando Bloom sauer auf Theaterbesucherin

Darsteller unterbrach Vorführung von "Killer Joe" zweimal – Dame nutzte Tablet aber nur für Ventilator

Smartphones und Tablets sorgen immer wieder für Ärger in Kinos und Theaterhäusern. Schauspieler und andere Zuseher ärgern sich gleichermaßen über die hellen Displays und allerlei Benachrichtigungstöne von Geräten, die nicht stumm geschaltet wurden.

Wenig glücklich hat sich darüber zuletzt auch Orlando Bloom gezeigt. Der Darsteller, der mit seiner Verkörperung des treffsicheren Elbens Legolas in der "Herr der Ringe"-Trilogie zu Weltruhm kam, trat in den Londoner Trafalgar Studios in der Mittagsvorstellung von "Killer Joe" auf.

Schauspieler drohte mit Unterbrechung



Wie Theaterkritiker Mark Shenton dokumentiert, unterbrach er seine Performance jedoch plötzlich und forderte eine Besucherin auf, ihr iPad wegzulegen. Einige Minuten später wiederholte er seine Aufforderung mit größerer Deutlichkeit: "Legen Sie das verdammte iPad weg". Er drohte, erst fortzusetzen, wenn die Frau Folge leisten würde.

Die Betreiber des Theaters erklärten später gegenüber "Variety" und anderen Medien, dass die Ordner das Problem "schnell und effizient" gelöst hätten. Aufgrund der "intimen" Atmosphäre in dem kleinen Saal könne die Verwendung elektronischer Geräte für andere Zuseher "extrem ablenkend" sein, hielt man fest.

iPad diente für Betrieb von Ventilator

Wer nun allerdings denkt, die Besucherin hätte mit dem Tablet fotografiert oder während der Darbietung Apps verwendet, liegt falsch. Ein anderer Besucher, der Schauspieler Harry Edwin, brachte Licht in die Angelegenheit. Die Frau hatte zwar tatsächlich ein iPad in der Hand, nutzte dieses aber zum Betrieb eines kleinen Ventilators, da es im Auditorium extrem heiß gewesen sei.

Ob das Geräusch des Ventilators wahrnehmbar war oder Bloom nur aus Prinzip streng zu Zusehern mit Mobilgeräten ist, ist nicht bekannt. Die Vorstellung wurde nach den zwei kurzen Unterbrechungen jedenfalls ohne weitere Zwischenfälle zu Ende gespielt. (red, 31.7.2018)