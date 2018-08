"The world in Vorarlberg is too small" ist der Klassiker des österreichischen Fremdschäm-Englisch. Über welchen Sprachpatzer mussten Sie schmunzeln?

Englisch ist not die easyste Sprache. Jedem from uns passieren im long wireden Prozess des language learnings Hoppalas und Speechpatzer, die einen zum laughen oder Fremdschämen bringen – besonders when der Sprachdurchfall von anderen comes. Da can es schon mal happenen, dass man eine "Cola wird", anstatt eine zu bestellen. Das hat Dieter Chmelar in London overhört:

Schwanger statt prägnant

What happened? Einige Wörter im Deutschen und Englischen sind homophon, also gleichklingende Begriffe. "Ich bekomme" wird zu "I become" – doch die Definition ist eine ganz andere. Das Deutsche "prägnant" wird, wie in diesem Tweet zu lesen ist, zu "pregnant", also schwanger:

Dass mit den diversesten Sprachpatzern gerne gespielt wird, zeigt auch folgender Dialog aus dem Film "Casablanca". "Wie viel Uhr?" wird zu "What watch?":

ewalldinho "We are speaking nothing but English now" – eine der berühmtesten Szenen aus "Casablanca" – ein deutsches Paar spricht "Englisch".

Und auch im Fernsehen glänzen nicht immer alle mit perfekten Englischkenntnissen. Aber das macht's ja nur sympathischer:

orfole Auch im ORF wird very good Englisch gespoken.

Is your English the yellow from the egg?

Welche Sprachpatzer haben Sie schon gemacht oder überhört? Welche Fehler passieren Ihnen immer wieder? (Kevin Recher, 7.8.2018)