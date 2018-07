Das Nichtthema: Laufen ohne Leiberl

foto: thomas rottenberg

Und auf der Hauptallee – also im Wald – sieht man ohnehin zu jeder Jahreszeit Läuferinnen und Läufer in de facto jeder Adjustierung. Okay: Frauen, die ganz "oben ohne" unterwegs sind, sieht man tatsächlich nie.

Ansonsten ist das Spektrum aber breitgefächert. Es reicht von einem älteren Herrn, der sogar bei Minusgraden und Schneefall mit nacktem Oberkörper und roter Hose unterwegs ist, bis hin zu Damen mit Daunengilet und schräg darüber getragener Designerhandtasche und Schal während der Hundstage im August.

So what? Möge jede und jeder so laufen, wie es ihm oder ihr Spaß macht: Mir ist jedenfalls kein verbindliches Regelwerk bekannt, das festlegt, wer wie viel Haut in welcher Umgebung bei welchem Wetter und bei welcher Form der körperlichen Betätigung tragen darf. Ich fände es auch – gelinde gesagt – seltsam.