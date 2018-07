ORF startet mit "Einblick" am 31. August

Reportage blickt hinter Alltäglichem: Start mit Böhmischen Prater und Polizei-Notrufzentrale

Wien – Am 31. August startet der ORF erste Folge der Reihe "Einblick". Wie berichtet, stehen insgesamt neun Kurzdokumentationen am Programm, gezeigt werden die jeweils 40-minütigen Filme jeweils freitags um 21.20 Uhr auf ORF 2.

In der ersten Folge nimmt sich Ed Moschitz den Böhmischen Prater in Wien vor. Eine Woche später, am Freitag, den 7. September, schafft "Einblick" dann Einblicke hinter die Kulissen der Polizei-Notrufzentrale Wiens – in einem Film von Peter Liska.

Dieser leitet das neue Format, das nach STANDARD-Infos ohne Off-Kommentare auskommen soll. Details wollte der ORF noch nicht bestätigen. (red, 30.7.2018)