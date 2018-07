Einigung für Fusion von Karstadt und Kaufhof steht bevor

Spätestens Mitte August soll die Einigung stehen. Die Eckpunkte der Fusion wurden bereits um Juli fixiert

Düsseldorf – Die Gespräche über eine Fusion der beiden Warenhausriesen Kaufhof und Karstadt kommen Insidern zufolge gut voran. Eine Einigung zwischen den Eignern der beiden Warenhausketten, der nordamerikanischen Hudson's Bay Company (HBC) und der Signa-Holding des Karstadt-Besitzers Rene Benko, zeichne sich bis spätestens Mitte August ab, sagten mehrere Insider am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

Derzeit erörterten beide Seiten noch Bewertungsfragen mit Blick auf die Warenhaus-Immobilien, hieß es weiter. Ein HBC-Sprecher wollte die Angaben nicht kommentieren und verwies auf frühere Erklärungen des Konzerns. HBC hatte Anfang Juli Gespräche mit Signa bestätigt. Ein Signa-Sprecher war nicht zu erreichen.

Eckpunkte stehen schon länger

HBC und der österreichische Karstadt-Eigentümer Benko hatten sich Insidern zufolge bereits Anfang Juli auf Eckpunkte für eine Fusion verständigt. Doch letzte Details müssen noch geklärt werden. Karstadt, Karstadt Sport und Kaufhof sollen der Übereinkunft zufolge in einem Gemeinschaftsunternehmen zusammengefasst werden, hatten mehrere mit den Verhandlungen vertraute Personen gesagt.

Benkos Holding Signa solle mit rund 51 Prozent etwas mehr als die Hälfte der Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen bekommen und das operative Geschäft mit ihrem Handelsexperten, dem Karstadt-Chef Stephan Fanderl, managen. Kaufhof-Eigner HBC würden bei dem Deal voraussichtlich knapp eine Milliarde Euro für Benkos Anteil am operativen Geschäft und den Immobilien zufließen, hatte es geheißen.

Kaufhof betreibt in Deutschland 96 Warenhäuser, 41 Warenhaus-Immobilien hatte HBC in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Investor Simon Property eingebracht. Zu Karstadt gehören in der Bundesrepublik 79 Warenhäuser. (Reuters, 30.7.2018)