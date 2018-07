Causa Erl: Stiftungsvorstand tagt Dienstagnachmittag

Unklar, ob es zu Entscheidung über Kuhns Zukunft kommt – Festspiele in Sommersaison mit 20.000 Besuchern

Erl – Nach den schweren Vorwürfen von fünf Künstlerinnen wegen sexueller Übergriffe gegen den künstlerischen Leiter der Tiroler Festspiele Erl, Gustav Kuhn, tagt Dienstagnachmittag in Wien der Stiftungsvorstand. Dies sagte Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) der APA und bestätigte damit Medienberichte.

Ob bei der Sitzung eine Entscheidung über die Zukunft des schwer in Bedrängnis geratenen "Maestros" fallen wird, war vorerst unklar. Palfrader hatte vergangene Woche noch gemeint, dass die Politik "nicht unmittelbar am Zug" sei und auf die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen Kuhn verwiesen.

Dem Stiftungsvorstand gehören neben Palfrader Festspielpräsident Hans Peter Haselsteiner sowie Jürgen Meindl, Leiter der Kunst- und Kultursektion im Bundeskanzleramt, an. Die "Tiroler Festspiele Erl Gemeinnützige Privatstiftung" ist seit 2017 alleiniger Gesellschafter.

Besucherzunahme

Indes zogen die Festspiele Bilanz über die am Sonntag zu Ende gegangene Sommersaison. Knapp 20.000 Besucher kamen in die Unterländer Gemeinde. Die Auslastung habe im Vergleich zum Vorjahr um fast acht Prozent gesteigert werden können, hieß es. Trotz drei Vorstellungen weniger seien 2018 so viele Karten verkauft worden wie 2017. Als besonders erfolgreich habe sich die Kammermusikreihe erwiesen, die sich mit einer Besucherzunahme von über zehn Prozent immer größerer Beliebtheit erfreute. (APA, 30.7.2018)