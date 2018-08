Mit der 1er mitten in die grüne Lunge Wiens

Mit der Straßenbahn kann man direkt in den grünen Prater fahren. In der Umgebung der Endstation an der Hauptallee werden Veränderungen rund um den Prater sichtbar

Langsam zuckelt die Straßenbahngarnitur in die Station. Eine Handvoll Fahrgäste verlassen die Waggons. Auffällig viele tragen kleine Bauchtaschen und bewegen sich nur zögerlich vorwärts. "Where are we?", fragt eine Engländerin ihren Freund. Der zuckt unschlüssig mit den Schultern. Neben ihnen stehen zwei Reisegrüppchen, denen es ähnlich geht.

Sie alle wollten in den Wurstelprater: Riesenrad, Achterbahn, Langos essen. Um rund einen Kilometer haben sie ihr Ziel verfehlt und sind bei der Station "Prater, Hauptallee" gelandet, der Endstation der Straßenbahnlinie 1. Jetzt sehen sie bloß Bäume und Wiese und sind verwundert, wie gemächlich es an einem Ort zugeht, der laut ihren Reiseführern zu den beliebtesten Touristenattraktionen Wiens zählt.

foto: andy urban Die Straßenbahn mit der Nummer 1 bringt Fahrgäste direkt an die Prater-Hauptallee. Davor ist sie in fünf verschiedenen Bezirken unterwegs.

Abseits des Trubels



Die Straßenbahn mit der Nummer eins spuckt ihre Fahrgäste etwas abseits des Trubels aus: dort, wo viele Wiener hingehen, um sich nahzuerholen, sei es mit Picknickdecke, Kinderwagen oder in Form sportlicher Betätigung. Sechs Millionen Quadratmeter umfasst die grüne Lunge Wiens.

Bis 2008 wurde die Prater-Hauptallee von der Linie N angefahren, bis diese mit der Linie 65 in der Linie 1, die zuvor als Ringlinie unterwegs war, aufging und somit eine direkte Verbindung zwischen Prater, der Innenstadt und darüber hinaus ermöglicht wurde. Bevor er im Prater ankommt, tingelt "die Einser" durch den 1., 2., 3., 4., 5. und 10. Bezirk. Die Gleisschleife selbst wurde 1898 unter dem Namen "Prater, Hauptalleé" eröffnet.



foto: andy urban Direkt an die Haltestelle angeschlossen ist das Beisl Haltestelle 1er. Es bietet einen Gastgarten im Sommer.

Barbecue ...

Spaziert man die von Kastanien gesäumte Prater-Hauptallee entlang, wird es zwar ruhiger, umso weiter man sich vom Praterstern entfernt. Doch dort und an den Rändern ist zunehmend mehr los: 2008 wurde die U2 anlässlich der Fußball-Europameisterschaft bis zur Donaumarina (und Ernst-Happel-Stadion) verlängert, später bis in die Seestadt. 2013 wurde der neue Standort der Wirtschafsuniversität zwischen der Messe und der Trabrennbahn Krieau eröffnet. Die Aufwertung strahlt auch auf den Prater aus.

Auch im Kleinen machen sich die Veränderungen bemerkbar: In unmittelbarer Nähe der Straßenbahnstation gibt es jetzt das Barbecue-Restaurant Die Allee sowie das hippe Lokal Der Garten.



Vom Zeitgeist unbeeindruckt mutet hingegen die 1er-Haltestelle an – das Beisl, das direkt an die Station anschließt. Wenn es so etwas gibt wie den Wiener Charme, dann ist er wohl dort zu finden: Mit grünen Plastiksesseln und Gösser-Sonnenschirmen empfängt einen der Gastgarten, in dem sich an einem schönen Wochentagabend gut ein Dutzend Gäste einfinden.



Die Speisekarte gibt einiges her, etwa den "1er-Burger mit Pommes", aber auch Fleischtascherl mit Specksauerkraut oder Kabeljau. Der Kellner trägt ein Shirt von Rapid Wien und empfängt einen Stammgast mit "A Soda Zitron?", bevor er ihm ein Bier hinstellt.

foto: andy urban Die Prater-Hauptallee ist nicht nur bei Radfahrern, sondern auch bei Joggern und Flaneuren äußerst beliebt.

... und Penthouses

Den Gastgarten hat Friederike Beran, die das Lokal vor neun Jahren übernommen hat, angebaut. Die Hütte selbst – bei Schlechtwetter wird auch der Innenraum aufgesperrt – gibt es jedoch schon über hundert Jahre, erzählt die Chefin. Dass sich die Gegend verändert, sei spürbar: "Es sind andere Leute unterwegs als früher." Es sei auch mehr Polizei zu sehen, sagt der Kellner. Stimmt nicht, sagt die Wiener Polizei: "Die Streifenaufträge für die Allee haben sich nicht geändert." Während des STANDARD-Lokalaugenscheins fährt innerhalb von neunzig Minuten sechsmal ein Polizeiauto die Hauptallee entlang.



Nur ein paar Gehminuten entfernt und direkt an die WU anschließend stampft die IC Development Gmbh am Rande des Praters ein neues Stadtviertel aus dem Boden: Unter dem Schlagwort "Viertel Zwei" entstehen zwischen Trabrennstraße und Meiereistraße Büros, Wohngebäude und Studentenheime.

7.000 Menschen arbeiten und leben bereits jetzt dort. Bis 2023 sollen noch weitere Projekte realisiert werden und dann insgesamt 15.000 Menschen Platz bieten. Erst vor kurzem wurde der Verkauf der historischen Trabrennbahn von der Stadt Wien an die Immobilienentwickler vollzogen. Die Bahn soll jedoch bestehen bleiben, betonen die Verantwortlichen.

foto: ic development / marion wagner Im "Viertel Zwei" entsteht ein neuer Stadtteil am Rande des Praters. Bereits 7.000 Menschen wohnen und arbeiten derzeit dort.

Das "Viertel Zwei" zeigt, in welche Richtung es in dieser Gegend geht: Im Komplex Studio 2 zahlt man für 32 Quadratmeter (und Terrasse) zwischen 222.000 und 309.000 Euro.

"Grünterrassige Penthouses 155 m2" steht hingegen auf einem riesigen Werbebanner, der auf einem der bereits fertigen "Rondo"-Wohngebäude angebracht ist: Ab 1,2 Millionen ist man dabei, davon gibt es laut Website allerdings nurmehr sechs Stück. Neue Wohnbauprojekte stehen schon in den Startlöchern: Ab Herbst 2018 kann man Interesse für das Projekt "Korso" anmelden. (Vanessa Gaigg, 6.8.2018)