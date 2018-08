Reife Frauen suchen Sex im Internet

Nicht nur junge Frauen sind auf Erotik-Portalen unterwegs, sondern auch lebenserfahrene Damen finden ihre Partner für unverbindliche erotische Treffen übers Internet.

Mit steigendem Alter füllt jeder sein Päckchen: Scheidung, Kinder, Lebenskrisen. Die sind einem schnell im Weg, wenn man auf dem normalen Weg nach neuen Partnern sucht – auch wenn es dabei nur um Sex geht. Deshalb steigt der Anteil reiferer Frauen, der sich auf Erotik-Plattformen wie etwa TheCasualLounge nach unverbindlichen Dates umsieht.

Man ist nie zu alt für Sex. Das wissen nicht nur Frauen und Männer über 50, sondern auch jüngere Mitglieder von The Casual Lounge, die gezielt nach älteren Sex-Partnern Ausschau halten. Eine Umfrage zeigt: Reife Frauen wissen genau, was sie im Bett von ihrem Gegenüber erwarten und können sich fallen lassen, ohne sich ständig Gedanken über ihren Körper zu machen. Diese Selbstsicherheit ist auch das, was die von jüngeren Frauen als "Silberrücken" bezeichneten Männer so attraktiv macht. Doch nicht nur zwischen den Generationen knistert es: Sex mit Partnern desselben Alters ist für viele Nutzer von The Casual Lounge nach besagter Umfrage mindestens genauso prickelnd wie mit jemandem, von dem einen mehrere Jahre trennen.

Altersunterschied ja oder nein: ältere Damen und Herren stehen nachfolgenden Generationen in Sachen Leidenschaft und Sinnlichkeit in nichts nach. Im Gegensatz zu Jüngeren punkten sie mit Erfahrung, Selbstbewusstsein und Gelassenheit. Außerdem nehmen sie sich die Freiheit, für ein gepflegtes Schäferstündchen auch einfach mal einen Geschäftstermin abzusagen oder einen Nachmittag freizuräumen – für karrierebewusste Berufseinsteiger unmöglich. Denn nur wer sein Leben lebt, weiß: Zeit für Erotik muss immer sein.

