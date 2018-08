One-Night-Stand ohne Stress – so einfach geht‘s!

Im virtuellen Chat auf Plattformen wie TheCasualLounge werden Fotos und erotische Wünsche geteilt: Sex im Freien oder ein Quickie im Fußballstadion – erlaubt ist, was gefällt. So finden täglich Menschen zusammen, die sich nach dem ersten Beschnuppern auf TheCasualLounge zum Sex treffen. Ob aus dem One-Night-Stand eine Affäre wird? Die Entscheidung ist offen, alles kann, nichts muss.

Die Zeiten sind vorbei, in denen man sich abends herausgeputzt und auf zur nächsten Sause gemacht hat. Dank Portalen wie TheCasualLounge flirtet man heute schnell und einfach vom Laptop aus. Profil anlegen, Wünsche formulieren, losflirten. Die Anonymität hilft dabei, zwanglos, offen und ehrlich über das zu sprechen, was man beim Sex schon immer mal ausprobieren wollte. Und genau diese Anonymität wird hier auch großgeschrieben, schließlich geht es darum, seine erotischen Fantasien mit Menschen zu teilen, die man erst gerade kennen lernt.

Der Mensch liebt Adrenalin. Und das holt er sich beim Bungee-Jumping oder beim Schauen blutrünstiger Horrorfilme. Dann pocht das Herz, der Kopf dreht sich, und das Gefühl, das danach bleibt, ist besser als Geburtstag und Weihnachten zusammen. Sex mit Fremden ist genauso ein Nervenkitzel. Zerwühlte Kissen, zerzaustes Haar und die Gewissheit, dass man einander nichts schuldet, nicht mal den Kaffee am Morgen. Doch wo findet man Menschen, mit denen man einfach nur das Körperliche teilen kann?

Über TheCasualLounge

Die führende Casual-Dating-Plattform TheCasualLounge.at richtet sich an Frauen und Männer, die auf unverbindliche Beziehungen nicht verzichten wollen. Das Matching-System schlägt Usern sexuell Gleichgesinnte in vorher bestimmten Städten oder Regionen vor. Die "Casual-Dater" entscheiden dann selbstständig, mit wem sie in Kontakt treten wollen. Anonymität und Seriosität werden bei TheCasualLounge.at großgeschrieben.