Ibrahimovic schnürt ersten Hattrick in den USA

:3-Heimsieg von Los Angeles Galaxy gegen Orlando City

Los Angeles – Fußball-Exzentriker Zlatan Ibrahimovic hat beim 4:3-Heimsieg von Los Angeles Galaxy gegen Orlando City seinen ersten Hattrick in der Major League Soccer (MLS) erzielt. Das 3:3 und das 4:3 glückten ihm innerhalb von vier Minuten. Der 36-jährige Schwede gab dem Spiel zwischen der 67. und der 71. Minute die entscheidende Wende für die seit neun Runden ungeschlagenen Kalifornier.

Zwei Minuten nach der Pause hatte "Ibra" auch schon das zeitweilige 2:2 erzielt. Ibrahimovic hat in seiner ersten Saison in der nordamerikanischen Profiliga in 22 Spielen 15 Mal getroffen. (APA, 30.7.2018)