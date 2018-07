STANDARD-Konfrontation: Asyl durch die Hintertür oder dringend benötigte Lehrlinge?

FPÖ-Politiker Johann Gudenus am Mittwochabend im Live-Streitgespräch mit dem Grünen-Landesrat Rudi Anschober – Stellen Sie ihre Fragen

Wien – Kein Thema polarisiert Österreich derzeit so stark wie die Flüchtlings- und Migrationsdebatte. Der grüne Landesrat aus Oberösterreich, Rudi Anschober, und der FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus sind zwei Politiker, die völlig konträre Standpunkte in der Debatte vertreten. DER STANDARD bringt die beiden in einem Live-Video-Streitgespräch am Mittwochabend, ab 20 Uhr, zusammen. Posten Sie ihre Fragen hier vorab im Forum oder live während der Debatte – wir werden entsprechend nachhaken.

Der oberösterreichische Integrationslandesrat Anschober ist in den vergangenen Monaten zum politischen Aushängeschild einer Bewegung geworden, die von vielen Unternehmern und Prominenten unterstützt wird. Anschober kämpft gegen die Abschiebung von hunderten jungen Asylwerbern, die meisten von ihnen Afghanen, die eine Lehre in Österreich begonnen haben. Die Zukunft der Lehrlinge spaltet selbst die ÖVP: Kanzler Sebastian Kurz hat sich gegen ein Bleiberecht ausgesprochen, während Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer sich vor kurzem dafür ausgesprochen hat.

FPÖ-Klubobmann Gudenus dagegen kämpft vehement für eine harte Linie in Einwanderungsfragen. Die meisten Migranten seien keine echten Flüchtlinge, sondern "Glücksritter", die sich ihr Leben verbessern wollen. Aber wird es künftig ganz ohne Einwanderung gehen? Woher sollen die Fach- und Pflegekräfte in Zukunft kommen? Darüber wollen wir in der STANDARD-Konfrontation diskutieren.

