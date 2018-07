Sozialpolitik ist die Achillesferse dieser Regierung

Ein Zurückfahren von Sozialleistungen würde die FPÖ wohl eher spüren als die ÖVP

Seit über sieben Monaten ist die Bundesregierung aus ÖVP und FPÖ nun im Amt, und die Umfragewerte praktisch aller Parteien sind über diesen Zeitraum extrem stabil geblieben. Noch immer liegen die fünf Parlamentsparteien und die Grünen in etwa dort, wo sie am Wahltag 2017 waren – die ÖVP vielleicht einen Hauch besser, die Liste Pilz (wenig überraschend) etwas schlechter.

Die Regierungsparteien haben bisher also wenig getan, um ihre Wähler nachhaltig zu vergraulen. Allerdings soll das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Wählerschaft in Österreich prinzipiell eine sehr hohe Wechselbereitschaft hat.

Wie eine Umfrage im "Profil" jüngst gezeigt hat, wird die Regierungsperformance in unterschiedlichen Politikbereichen auch differenziert beurteilt: Große Zustimmung gibt es im Bereich Zuwanderung und Asyl, während die Bereiche Soziales und Gesundheit eher skeptisch beurteilt werden. Die Zufriedenheit ist also gewiss nicht ungetrübt, auch wenn sich das in der Sonntagsfrage noch nicht niederschlägt.

Wo liegt also die Sollbruchstelle für Türkis-Blau? Vor wenigen Jahren formulierte der Politikwissenschafter Alexandre Afonso ein zentrales Dilemma rechtspopulistischer Parteien bei Regierungsbeteiligungen: Diese Parteien werden einerseits stark von Arbeitern gewählt, die sozialstaatliche Maßnahmen unterstützen, kooperieren aber in der Regel mit konservativen oder liberalen Parteien, die eher den Rückbau von Sozialleistungen propagieren. Diese Parteien müssen sich also zwischen den Präferenzen ihrer Wähler und jenen ihrer Koalitionspartner entscheiden.

Die Grafik unten zeigt anhand von Daten der Autnes-Nachwahlbefragung 2017 und des European Social Survey 2016, dass die FPÖ-Wählerschaft tatsächlich bei sozialpolitischen Fragestellungen in der Regel irgendwo zwischen ÖVP- und SPÖ-Wählern verortet ist.

Wiewohl diese Items meist allgemein gehalten sind und keine konkreten wohlfahrtsstaatlichen Programme abfragen, wird klar, dass die Skepsis gegenüber einem großzügigen Sozialstaat bei Wählern der ÖVP stärker ausgeprägt ist als bei jenen der FPÖ.

Eine Implikation dieser Daten ist, dass Leistungskürzungen bei sozialstaatlichen Programmen in der blauen Wählerschaft wohl mehr Unmut hervorrufen würden als in der türkisen (wobei es auch Ausnahmen geben mag). Und das Szenario, in dem die FPÖ in Umfragen oder bei Nebenwahlen (Landtage, Europäisches Parlament) stark an Zustimmung verliert, ist wohl jenes, das am ehesten zu einer Destabilisierung der Bundesregierung führen könnte.

Nun ist die FPÖ unter Heinz-Christian Strache zwar ideologisch homogener und gefestigter als zu Zeiten Jörg Haiders, doch bei keiner Partei ist die Toleranz für schlechte Umfragewerte unendlich groß. Angesichts noch bevorstehender Reformen bei Sozialversicherung und Arbeitslosengeld – und wer weiß, ob die Reformagenda der Koalition nicht noch umfassender ist, als im Koalitionsabkommen festgehalten – bleibt daher die Sozialpolitik die Achillesferse dieser Regierung. (Laurenz Ennser-Jedenastik, 30.7.2018)