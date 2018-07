Viel veräppelter Westen-Automat macht 10.000 Dollar im Monat

Auf Twitter sorgte ein Verkaufsautomat am Flughafen in San Francisco für viel Häme, doch laut Betreiber ist er äußerst lukrativ

Die Weste gilt als "inoffizielle Uniform für Investoren" im Silicon Valley, schreibt "Business Insider". Auch in der gleichnamigen Comedy-Serie werden Westenträger regelmäßig durch den Kakao gezogen, etwa Jared. Kein Wunder, dass ein Verkaufsautomat am Flughafen von San Francisco, der frische Westen für je 50 Dollar anbietet, im Netz vor allem für Spott und Häme sorgte.

Der Verkaufsautomat wurde von Usern verarscht, aber vielfach genutzt.

Lukrativer Automat

Doch laut dessen Betreiber ist der Automat höchst lukrativ: Er setzt pro Monat rund 10.000 Dollar ab, verkauft also 200 Westen. Täglich brauchen also circa sieben im Silicon Valley ankommende Fluggäste dringend eine Weste. Das liegt wohl an den Temperaturen dort: Auch im Hochsommer kann es weniger als 20 Grad Celsius haben, der Durchschnitt liegt im Juli etwa bei 19 Grad Celsius.

Automaten erobern Malls



Der japanische Händler Uniqlo bietet seit vergangenem Jahr Kleiderautomaten an. Neben Westen gibt es etwa Socken oder Unterwäsche. Normalerweise stehen die Verkaufsgeräte jedoch in Shoppingmalls. (red, 30.7.2018)