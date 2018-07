Pfanne mit heißem Öl auf dem Herd vergessen, Küche ausgebrannt

Feuerwehr löschte Brand im Burgenland

Müllendorf – Eine mit Öl gefüllte Pfanne hat am Sonntagabend einen Küchenbrand in Müllendorf im Bezirk Eisenstadt Umgebung verursacht. Eine 44-jährige Frau und ihre 22-jährige Tochter hatten die Pfanne am heißen Herd vergessen, woraufhin sich das Öl entzündete, berichtete die Polizei am Montag. Nachdem es den beiden Frauen nicht gelang, das Feuer selbst zu löschen, retteten sie sich aus der Wohnung ins Freie.

Der Brand wurde schließlich von der Feuerwehr gelöscht. Die Küche wurde durch das Feuer zerstört. (APA, 30.7.2018)