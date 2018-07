Österreich startet mit Sieg gegen Dänemark in EM

40:15 als Grundstein auf dem Weg zum angepeilten EM-Gold

Vantaa – Österreich ist am Sonntag mit einem 40:15 gegen Dänemark in die American-Football-Europameisterschaft in Finnland gestartet. Der topgesetzte Vizeeuropameister von 2014 legte damit einen gelungenen Grundstein auf dem Weg zum angepeilten EM-Gold. Sandro Platzgummer war mit zwei Touchdowns bester Scorer. Am Donnerstag bekommt es die Auswahl von Tirols Meistertrainer Shuan Fatah mit Schweden zu tun. (APA, 29.7.2018)

Ergebnis der Football-EM von Sonntag, Gruppe A:

Österreich – Dänemark 40:15