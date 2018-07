Portugal U19-Europameister

4:3 im Finale gegen Italien

Helsinki – Portugals Fußball-Nachwuchs hat am Sonntag zum insgesamt dritten Mal nach 1994 und 1999 den Titel bei der U19-Europameisterschaft geholt. Die Portugiesen besiegten am Sonntag im Finale in Seinäjoki in Finnland Italien mit 4:3 (1:0) nach Verlängerung. Im Gruppenspiel waren die Portugiesen den Jung-Azzurri zuvor noch mit 2:3 unterlegen.

Die Portugiesen schafften es als erstes Team, zwei Jahre nach dem Gewinn der U17-EM auch den U19-Titel zu holen. Noch zehn Spieler vom Titelgewinn vor zwei Jahren standen in den Reihen der Iberer. Titelverteidiger England musste sich nach einem 0:3 über Norwegen – auch ein Duell um ein WM-Ticket – mit Rang sechs zufriedengeben, Rekordsieger Spanien war ebenso wie Österreich nicht für die Endrunde der besten acht Teams qualifiziert. (APA, 29.7.2018)

Ergebnisse U19-EM in Finnland:

Spiel um WM-Ticket in Seinäjoki: Norwegen – England 3:0

Semifinale in Vaasa: Ukraine – Portugal 0:5, Italien – Frankreich 2:0

Finale in Seinäjoki: Portugal – Italien 4:3 n.V. (1:0,2:2)