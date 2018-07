Marach verpasst in Hamburg fünften Saisontitel mit Pavic

Dreisatz-Niederlage gegen Kitzbühel-Topstars Peralta/Zeballos – Erster ATP-Titel für Basilaschwili und Georgien

Hamburg – Für Oliver Marach und seinen kroatischen Doppelpartner Mate Pavic hat es am Sonntag mit dem fünften Saison-Titel nicht geklappt. Die Australian-Open-Sieger und French-Open-Finalisten unterlagen im Endspiel von Hamburg der chilenisch-argentinischen Paarung Julio Peralta/Horacio Zeballos nach 83 Minuten mit 1:6,6:4,6:10. Die Südamerikaner sind kommende Woche in Kitzbühel im Doppel topgesetzt.

Marach/Pavic, die in der Gamsstadt nicht am Start sind, können sich nach ihrer bisher überaus erfolgreichen Saison aber über ein anderes in dieser Woche erzieltes Highlight erfreuen: Das mit Abstand beste Doppel des Jahres hatte sich ja als erstes Team vorzeitig für die ATP World Tour Finals der acht besten Duos im November in London qualifiziert. Marach hält nun auf der ATP-Tour bei 21 Titeln und zusätzlichen 25 Finali im Doppel.

Mit seinem Sieg im Einzel schrieb der Georgier Nikolos Basilaschwili Geschichte. Der Qualifikant holte den ersten ATP-Titel für sein Heimatland. In 2:12 Stunden rang der Außenseiter Titelverteidiger Leonardo Mayer aus Argentinien in einer Hitzeschlacht mit 6:4, 0:6, 7:5 nieder. (APA, sid, red, 29.7.2018)