Meisterlicher Auftritt der Salzburger gegen den LASK

Die Glasner-Elf präsentierte sich in Hälfte zwei verbessert und vermochte auch immer wieder ihr Offensivpotenzial zu zeigen. In der 68. Minute legte Salzburgs Schlager Goiginger knapp außerhalb des Strafraums, der insgesamt unglücklich agierende Schiedsrichter Lechner entschied dennoch auf Elfmeter. Ullmann verlud Stankovic zum 1:3. Zuvor hatten die Salzburger den Ball nach einer Ecke noch mit vereinten Kräften von der Linie gekratzt (68.).

Die Salzburger dominierten danach die Partie auf ganzer Linie, waren schneller in allen Aktionen, entschlossener und zielstrebiger. Amadou Haidara kam über Umwege per Kopf an den Ball, den Schlager gerade noch zur Ecke abwehrte (27.). Bei Haidaras gefühlvollem Fernschuss an die Querlatte zwei Minuten später wäre Schlager chancenlos gewesen. (29.)

Der LASK agierte abwartend und lauerte auf die Konterchance. Die erste bot sich in Minute zwölf, Samuel Tettehs Schuss zog knapp über dem Tor von Salzburgs Liga-Nummer-eins Cican Stankovic vorbei. Just als die Oberösterreicher mutiger wurden, kombinierte sich der Titelverteidiger zum Führungstor: Irritiert vom vor ihm auftauchenden Dabbur beförderte Alexander Schlager einen Stanglpass von Andreas Ulmer ins eigene Tor (22.).

Salzburg-Trainer Marco Rose setzte zum Bundesliga-Auftakt auf altbewährte Kräfte: Alle in der Startelf stehenden Spieler waren bereits in der Vorsaison im Kader gestanden. Mit Ex-ÖFB-Teamspieler Zlatko Junuzovic saß die prominenteste Neuverpflichtung vorerst nur auf der Bank. WM-Starter Hwang Hee-chan stand trotz der Verletzung von Fredrik Gulbrandsen nicht im Kader. Rose setzte auf ein Angriffstrio Patson Daka, Reinhold Yabo und Dabbur – und überraschte damit LASK-Trainer Oliver Glasner.

Salzburg – Mit phasenweise meisterlichem Angriffs-Fußball ist Red Bull Salzburg in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Die Salzburger bestätigten beim unterhaltsamen 3:1 (3:0) am Sonntag gegen den LASK auf Anhieb die Ansprüche auf den sechsten Meistertitel in Folge.

Stimmen:

Marco Rose (Salzburg-Trainer): "Wichtig, mit einem Erfolgserlebnis in die Saison zu gehen. Viel wurde davon umgesetzt, was wir in den vier Wochen Vorbereitung probiert haben. Es war eine Top erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit wurden falsche Entscheidungen getroffen. Da haben ein paar Prozent gefehlt. Es waren Kleinigkeiten. Wenn man nur ein bisschen an Spannung verliert, ist es schwer, diese wieder aufzubauen. Aber es war auch schwer bei diesen Temperaturen. Es überwiegt eindeutig die Freude über die erste Halbzeit."

Cican Stankovic (Salzburg-Tormann): "Wir haben in der ersten Hälfte unser wahres Gesicht gezeigt. In der zweiten ist es dann nicht mehr so gut gelaufen. Weil der LASK umgestellt und konsequenter agiert hat."

Munas Dabbur (Salzburg-Stürmer/Doppeltorschütze): "Meine Tore sind zwar schön, aber wichtiger ist, dass das Team gewonnen hat. Und dass wir gesehen haben, dass wir bereits gut drauf sind. Aber wir können noch besser spielen."

Andre Ramalho (Salzburg-Verteidiger): "In der ersten Halbzeit haben wir überragend agiert. Unsere Mannschaft hat brutale Qualität."

Oliver Glasner (LASK-Trainer): "In der ersten Hälfte haben wir ganz einfach schlecht verteidigt. Wir haben von der ersten bis zur 45. Minuten nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Schlager hat uns vor einem höheren Rückstand bewahrt. Ich habe meine Spieler an den Spruch von Toni Pfeffer erinnert. Im Gegensatz zu damals wollten wir die zweite Halbzeit aber wenigstens gewinnen. Wir haben aber gewusst, dass wir das 0:3 nicht mehr aufholen werden. Wir haben dennoch eine gute Reaktion gezeigt, haben sie früher gestört und geschlossener agiert. Wir werden daraus unsere Schlüsse ziehen und damit nach Norwegen reisen."

Emanuel Pogatetz (LASK-Verteidiger): "Wir waren verdient 3:0 hinten, es hätte auch 6:0 heißen können. Aber wir haben Charakter gezeigt und uns zurückgekämpft. Die zweite Halbzeit brachte viel Positives, auf das wir in den nächsten Spielen aufbauen können. Ich lasse nicht zu, dass man unser Spiel aufgrund der ersten Halbzeit schlechtredet."

