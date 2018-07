Rapid gegen geschwächte Admira ungefährdet

In der zweiten Hälfte war der Klassenunterschied nicht mehr ganz so groß. Bei Temperaturen um die 30 Grad bewies die Admira bis zum Schluss Charakter. Ein Torerfolg blieb den Gastgebern vor der rekordverdächtigen Kulisse von 5.200 Zusehern auch bei einem Schuss von Patrick Schmidt verwehrt (85.). (APA, 29.7.2018)

Thomas Murg eröffnete das grün-weiße Schützenfest bereits in der sechsten Spielminute. Neuzugang Andrei Ivan erzielte nach der zweiten Vorlage des Ex-Admiraners Christoph Knasmüllner nach seinem Doppelpack im Cup bereits sein drittes Pflichtspieltor für Rapid (23.). Boli Bolingoli nahm ein Geschenk der Admira kurz vor Pausenpfiff dankend zur endgültigen Entscheidung an (44.).

Maria Enzersdorf – Rapid Wien ist am Sonntag mit einem 3:0 (3:0) bei der Admira in die Fußball-Meisterschaft gestartet. Die Hütteldorfer stürmten mit ihrem ersten Auswärtssieg zum Liga-Start seit 2004 (5:1 in Bregenz) an die Tabellenspitze. Die stark ersatzgeschwächte Admira musste die dritte Pflichtspielniederlage in Folge hinnehmen.

Stimmen:

Ernst Baumeister (Admira-Trainer): "Ein hochverdienter Sieg. Mit der ersten Halbzeit bin ich sehr unzufrieden. Wir sind nur nachgelaufen. So kann man nicht agieren. In der zweiten Hälfte haben wir ein bisschen umgestellt. Wir waren stabiler und etwas besser. Im Endeffekt war aber alles zu wenig. Von einem Fehlstart will ich nicht reden. Ich habe gewusst, dass es nach der Transferzeit schwer wird. In ein, zwei Monaten werden wir eine andere Admira-Mannschaft sehen. Wir werden uns Schritt für Schritt verbessern."

Goran Djuricin (Rapid-Trainer): "In der ersten Hälfte haben wir sehr gut gespielt. Wir haben den Ball laufen lassen, sind gut im Raum gestanden und haben drei Tore geschossen. In der zweiten Hälfte war es konträr. Vielleicht haben es einige Spieler auf die leichte Schulter genommen. Das war vielleicht auch der Hitze geschuldet. Die Admira hat zwei gute Möglichkeiten gehabt, das hat mir nicht so gut gefallen. Da haben wir einen Gang runtergeschaltet. Es war zu wenig Bewegung. Die Neuen sind sehr gut in der Mannschaft aufgenommen worden. Die haben sicher auch unsere Qualität gesteigert."

