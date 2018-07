TV-Tipps für Montag, 30. Juli

Ob Sado-Maso salonfähig wird, fragt Christoph Feurstein in "Thema", Pierre Richard busselt mit Jane Birkin, dazu Radio-Tipps

19.00 TALK

Matt spricht mit: Karl Schwarzenberg Moderator Gerald Matt lädt zum Gespräch und trifft dieses Mal auf den tschechischen Politiker Karl Schwarzenberg. Bis 20.00, W24

20.05 MAGAZIN

Afrika TV Die nigerianische Musikerin Iceti Igho aka "Ice Tee"schreibt und komponiert Songs, ist aber auch als Schauspieler aktiv. Im Studio-Gespräch mit DJ Willy. Bis 18.51, Okto

20.15 KOMÖDIE

Die lange Blonde mit den roten Haaren (La moutarde me monte au nez, F 1974, Claude Zidi) Der tollpatschige Mathelehrer Pierre (Pierre Richard) wird aus Versehen zum Star der Klatschpresse: Er soll eine Affäre mit Filmdiva Jackie (Jane Birkin) haben. Bis 20.15, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION-KULT

Matrix (USA/AUS 1999, Lilly & Lana Wachowski) Oft gespielt, aber immer wieder sehenswert: Hacker Neo (Keanu Reeves) findet heraus, dass die Welt, wie wir sie wahrnehmen, nichts als eine Computersimulation ist – von Maschinen vorgespielt, während wir Menschen als Energiespender fungieren. Bis 22.55, ATV

21.00 DOKUMENTATION

Affentheater – Paviane in Südafrika Affenbanden sind in Südafrika gefürchtet: Sie klauen Schulkindern ihre Pausenbrote, demolieren Autos, verwüsten Vorgärten. Deshalb werden sie oft absichtlich überfahren, vergiftet oder erschossen. Bis 21.45, 3sat

21.10 MAGAZIN

Thema Christoph Feuerstein präsentiert folgende Themen: 1) Was nützt ein öffentlicher See, wenn seine Ufer hinter Zäunen und Mauern liegen? 2) Harte Arbeit auf der Alm – freiwillig auf dem Bauernhof. 3) "Er spielt wie Mozart" – Wunderkind Elias. 4) Mit Lust und Liebe und mit Schmerz: Wird Sadomaso salonfähig? Bis 22.00, ORF 2

22.00 PORTRÄT

Pierre Richard – Komiker par excellence Man kennt ihn als Tollpatsch, Clown und Filmstar. Seine Karriere in Bildern, mit vielen Archivaufnahmen und Interviews. Informativ, jedoch wenig privat. Bis 22.55, Arte

22.15 CYBERTHRILLER

Who Am I – Kein System ist sicher (D 2014, Baran bo Odar) Benjamin (Tom Schilling) und seine drei Kumpels sind Computernerds. Sie gründen eine Art Hacker-Kollektiv und sorgen im Netz mit spaßigen Aktionen für Aufsehen, bis ein Scherz zum blutigen Ernst wird. Spannend und mit hochkarätiger Besetzung. Bis 23.55, ZDF

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Live aus dem Malersaal des Großen Festspielhauses in Salzburg mit folgenden Themen: 1) Passion, Leidenschaft, Ekstase – mögen die Spiele beginnen! 2) Mozarts Dauerbrenner Zauberflöte in der Regie von Lydia Steier. 3) Die litauische Sopranistin Asmik Grigorian wagt sich an Richard Strauss' Oper Salome. 4) TV- und Theaterschauspieler Samuel Finzi. 5) Die Tourismusbranche jubelt – aber wie erleben die Salzburger die Festspielzeit? Bis 0.00, ORF 2

22.45 DOKUMENTATION

Welt ohne Geld – Abschaffung von Banknoten Bargeldloses Bezahlen ist auf dem Vormarsch, es ist schnell, einfach und bequem. Ein Blick hinter die weltweite Anti-Bargeld-Lobby, die auf eine bessere Welt dank digitaler Bezahlsysteme schwört. Davon profitieren in erster Linie die Bezahlkonzerne selbst, aber auch der Staat. Dabei hat Bargeld auch Vorteile: Wertaufbewahrung und Unabhängigkeit. Bis 23.30, ARD

23.30 REPORTAGE

Legal, sicher, christlich Regisseurin Ellen Trapp begleitet mehrere Flüchtlinge auf ihrem Weg über den humanitären Korridor, von Äthiopien nach Italien. Gleichzeitig schildert sie, mit welcher Motivation christliche Fluchthelfer handeln – allen nationalistischen Kräften zum Trotz. Bis 0.15, ARD