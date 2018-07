Hamilton baut mit Sieg in Ungarn WM-Führung aus

Mercedes-Pilot kommt zu seinem bereits sechsten Erfolg auf dem Hungaroring – Missglückter Boxenstopp nahm Verfolger Vettel alle Chancen

Budapest – Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Ungarn gewonnen. Der Weltmeister auf Mercedes setzte sich am Sonntag auf dem Hungaroring vor den Ferraris von Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen durch. Für Hamilton war es der fünfte Sieg der laufenden Saison und der sechste in Budapest. Damit ist Hamilton Rekordsieger in Ungarn, er geht mit 24 WM-Punkten Vorsprung auf Vettel in die vierwöchige Sommerpause. Weiter geht es am 26. August im belgischen Spa/Francorchamps.

foto: ap/balogh Mit einem ungefährdeten Sieg weiter in der Spur Richtung Titelverteidigung: Lewis Hamilton.

Für Hamilton war der 67. Sieg seiner Karriere ein durchaus besonderer. Der 33-Jährige war bei Trockenheit in allen Trainingseinheiten gegen Vettel chancenlos gewesen. Die Pole Position im Regen-Qualifying und eine fehlerlose Mercedes-Vorstellung im Rennen brachten ihm den nicht unbedingt unerwarteten Triumph.

Umstände spachen für die Scuderia

Für Vettel und Ferrari ging dagegen eine schwarze Woche enttäuschend zu Ende: Am vergangenen Sonntag war der Deutsche in Hockenheim in Führung liegend nach einem Fahrfehler ausgeschieden, am vergangenen Mittwoch verstarb der langjährige Ferrari-Präsident Sergio Marchionne.

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hatte seine Fahrer vor dem Start noch klar im Nachteil gewähnt: "Ich weiß nicht, ob ich je so einen heißen Renntag erlebt habe. Ich bin eher pessimistisch." Am Freitag und Samstag hatte Mercedes erhebliche Probleme mit überhitzenden Hinterreifen. Tatsächlich knallte die den ganzen Tag auf den Asphalt des Hungarorings, die Strecke erhitzte sich auf über 50 Grad – Bedingungen wie geschaffen für Ferrari.

foto: ap/kovacs Vettels zweiter Boxenstopp lief nicht optimal.

Ferraris "Plan C" geht nicht auf

Beim Start konnte die Scuderia aus dem Plus an Traktion und der stärkeren Motorleistung allerdings kein Kapital schlagen. Hamilton blieb vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas, dahinter überholte der von Platz vier gestartete Vettel in der zweiten Kurve Räikkönen.

In der Folge konnte sich Hamilton absetzen. Um Bewegung ins Geschehen zu bringen, beorderte Ferrari Räikkönen schon nach der 14. von 70 Runden zum Boxenstopp. Mercedes reagierte und wechselte in der Runde darauf die Reifen von Bottas, um ihn vor Räikkönen zu halten.

Vettel hatte so freie Fahrt, überraschend kam er aber nicht nennenswert an Hamilton heran. Ferrari änderte die Strategie: "Plan C" funkte Vettels Renningenieur – der Deutsche forcierte. Dann aber verlor er entscheidend Zeit bei Überrundungen, auch sein Boxenstopp dauerte rund zwei Sekunden länger als die von Hamilton und Bottas. Dadurch kam Vettel hinter dem als Dritter zurück auf die Strecke. Der Sieg war damit nicht mehr möglich.

foto: imago/motorsport images/tee In der Bullen-Box: Zeit für ein Sonnenbad.

Zwei Buserer im Finish

Erst fünf Runden vor dem Rennende kämpfte er sich an Bottas vorbei, es kam zu einer leichten Kollsion. Die Rennkommissare kündigten allerdings eine Untersuchung der Szene an. Bottas musste in der Folge auch Daniel Ricciardo im Red Bull passieren lassen – allerdings gelang das dem Australier, nur von nur von Platz 12 aus gestartet, erst im zweiten Anlauf. Auch in diesem Zweikampf touchierten zunächst die Boliden, der ramponierte Mercedes von Bottas war danach ein leichtes Opfer. (sid, red – 29.7. 2018)