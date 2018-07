Dirndl barg böse Überraschung für Kurz bei Fan-Wanderung

Attac und Sozialistische Jugend protestierten gegen den Zwölfstundentag

St. Pölten – Es nicht alles Kanzler-Verehrung, was unter einer türkisen Dirndl-Schürze steckt. Als Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonntag zu einer Wanderung auf den Fadensattel am Schneeberg lud, begleiteten ihn einige Frauen in Tracht, die zu geeigneter Zeit die Schürzen lüpften, um darunter Zeichen der Ablehnung – etwa des Zwölfstundentages – zum Vorschein kommen zu lassen.

An den Störaktionen hatten Vertreter von Sozialistischer Jugend und Attac mitgewirkt. Der Kanzler ließ es sich nicht verdrießen. "Es ist immer wieder ein großes Erlebnis für mich, wie breit unsere Bewegung ist und wie viel wir gemeinsam verändern können in diesem Land", sagte er. (red, 29.7.2018)