Rodionov in Kitzbühel erstmals in ATP-Hauptbewerb

19-Jähriger schlägt nach Gulbis auch Italiener Sonego

Kitzbühel – Jurij Rodionov hat sich am Sonntag erstmals für den Hauptbewerb eines ATP-Tour-Turniers qualifiziert und das in Kitzbühel. Rodionov nahm nach seinem Sieg über den Letten Ernests Gulbis auch die zweite Qualifikationshürde. Der 19-Jährige besiegte den als Nummer 8 gesetzten Italiener Lorenzo Sonego in nur 68 Minuten mit 6:1,6:4. Auf wen er nun trifft, entschied sich erst am Nachmittag.

"Im Moment kann ich das gar nicht realisieren. Die Fans sind ein Wahnsinn und ich bin überglücklich, zum ersten Mal in meiner Karriere in einem Hauptfeld zu stehen", freute sich Rodionov. "Gestern hat Gulbis das Tempo diktiert, aber dann zu viele Fehler gemacht. Heute war das umgekehrt. Ich habe das Tempo vorgegeben, wenig Fehler gemacht und kontrolliert gespielt", analysierte Rodionov.

Der gebürtige Weißrusse hat in diesem Jahr sein Ranking seit Jahresbeginn deutlich verbessert: Als Nummer 501 gestartet, liegt er nun auf dem 255. Rang. In Nürnberg geboren, übersiedelte er 2001 nach Österreich, 2015 erhielt er die Staatsbürgerschaft. (APA, red – 29.7. 2018)