Elfjähriger Bub regungslos aus der Donau geborgen

Das Kind konnte stabilisiert und ins Krankenhaus gebracht werden. Schaulustige erschwerten laut Polizei den Einsatz

Wien – Ein 24-Jähriger hat am Samstagabend einen elfjährigen Buben, der in der Brigittenauer Bucht in Wien-Donaustadt regungslos im Wasser trieb, gerettet. Der junge Mann zog das Kind aus dem Wasser und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. "Die Rettungskette hat sehr gut funktioniert", sagte Rettungssprecher Andreas Huber am Sonntag.

Das Kind war in Bauchlage im Wasser getrieben und hatte nicht mehr geatmet, informierte die Polizei am Sonntag. Beamte der Bereitschaftseinheit waren als Ersthelfer an Ort und Stelle und stabilisierten das Kind, bis die Atmung wieder einsetzte. "Das Kind war ansprechbar, es wurde mit Sauerstoff versorgt und ins Krankenhaus gebracht", schilderte Huber.

Zahlreiche Schaulustige waren ebenfalls anwesend, die zum Teil Handy-Videoaufnahmen der Rettungskräfte aus nächster Nähe machten. Sie wurden laut Polizeisprecher Paul Eidenberger angewiesen, den unmittelbaren Einsatzort freizumachen. (APA, 29.7.2018)