FDP-Chef Lindner kritisiert Verrohung der politischen Kultur

Berlin – FDP-Chef Christian Lindner kritisiert in der "Bild am Sonntag" die Verrohung der Sprache und der politischen Kultur in Deutschland. "Wir laufen Gefahr, in einer verprollten, vertrumpten Demokratie zu leben", sagte Lindner der Zeitung. Inhaber höchster Staatsämter nutzten Pegida-Vokabular, wodurch die politische Kultur verrohe. Zugleich werde völkisches und autoritäres Denken salonfähig. "Dagegen muss man sich wehren", sagte Lindner. "Leider schießen die Berufsempörten der Republik dabei oft so über das Ziel hinaus, dass sie das Gegenteil erreichen." Wer reale Probleme bei der Zuwanderung anspreche, werde "von linken Trollen in sozialen Medien als Rassist gebrandmarkt".

Debatte über Wortwahl in Flüchtlingspolitik

Auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU) sagte, in den vergangenen Jahren seien "viele Tabus in den Bereichen Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Rassismus gebrochen und damit Grenzen überschritten" worden. "Wir stehen in der Pflicht, entschlossen den Kampf gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und Diffamierung aufzunehmen."

Letzte Woche hatte auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, die Wortwahl in Diskussionen über die Flüchtlingspolitik kritisiert. Er nannte CSU-Chef Horst Seehofer zwar nicht beim Namen, sprach sich in der Süddeutschen Zeitung aber gegen den Begriff "Herrschaft des Unrechts" aus, mit dem Seehofer vor zweieinhalb Jahren Kanzlerin Angela Merkel (CDU) attackiert hatte. Der CSU-Chef antwortete darauf mit der Aussage, der Präsident des Verfassungsgerichts solle keine "Sprachpolizei" sein. (Reuters, red, 29.7.2018)