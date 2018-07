Schubert gewann WM-Generalprobe in Arco

21. Weltcupsieg für den Tiroler – Jessica Pilz Zweite wie schon in Briancon

Arco – Lukas Schubert hat am Samstag den Vorstieg-Weltcup in Arco (Italien) gewonnen und damit seinen 21. Weltcup-Sieg errungen. Bei der Generalprobe für die Heim-WM in Innsbruck gewann der 27-Jährige vor dem Italiener Stefano Ghisolfi und dem Slowenen Domen Skofic. Der Tiroler baute mit dem zweiten Saisonerfolg seine Führung in der Gesamtwertung aus.

Jessica Pilz holte im Damenbewerb einen weiteren Podestplatz und landete wie schon vor einer Woche in Briancon hinter der Slowenin Janja Garnbret auf Platz zwei. Dritte wurde die Belgierin Anak Verhoeven. Christine Schranz belegte Platz acht. Pilz ist auch in der Gesamtwertung weiterhin hinter Garnbret Zweite. (APA, 28.7.2018)