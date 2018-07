Hamilton holt Pole in Ungarn, Vettel nur Vierter

Weltmeister Qualifying-Schnellster bei Regen

Budapest – Weltmeister Lewis Hamilton geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Ungarn. Der Mercedes-Pilot aus England setzte sich in den letzten Sekunden des Regen-Qualifyings auf dem Hungaroring vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und dessen finnischem Landsmann Kimi Räikkönen (Ferrari) durch. Sebastian Vettel, der das Training am Freitag und Samstag dominiert hatte, kam im Ferrari nicht über Rang vier hinaus.

Für Hamilton war es die 77. Pole Position seiner Formel-1-Karriere und seine fünfte der Saison. "War das gut, oder was?", funkte der Brite an seine Box, nachdem er den Verlauf des bisherigen Wochenendes auf den Kopf gestellt hatte: "Die Plätze eins und zwei sind toll für das Team. Es war so schwer da draußen. Und es wurde immer schwieriger, weil es immer mehr regnete. Wir sind jetzt in einer tollen Position für das Rennen."

Im Vorjahr gewann Vettel in Budapest von Startplatz eins. Auch in diesem Jahr wäre ein Sieg auf dem verwinkelten Kurs immens wichtig für den 31-Jährigen: Vor dem zwölften von 21 Saisonrennen am Sonntag (15.10 Uhr/ORF eins).beträgt Vettels Rückstand auf Hamilton 17 Punkte.

Red Bull im Hintertreffen

Die ständig wechselnden Wetterbedingungen erwiesen sich vor allem für Red Bull als fatal. Als bester Pilot des österreichischen Teams kam Max Verstappen nur auf Platz 7, Daniel Ricciardo scheiterte sogar schon im zweiten Qualifikationsabschnitt und wurde nur 12. Viel besser lief es für das B-Team Toro Rosso, das mit Pierre Gasly (7.) und Brendon Hartley (8.) beide Fahrer ins Q3 brachte. (sid, APA – 28.7. 2018)

Endstand Qualifying für den GP von Ungarn:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:35,658 Min.

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,260 Sek.

3. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari +0,528

4. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +0,552

5. Carlos Sainz Jr. (ESP) Renault +1,085

6. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso +1,933

7. Max Verstappen (NED) Red Bull +2,374

8. Brendon Hartley (NZL) Toro Rosso +2,470

9. Kevin Magnussen (DEN) Haas +4,200

10. Romain Grosjean (FRA) Haas +4,935

11. Fernando Alonso (ESP) McLaren 1:35,214

12. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1:36,442

13. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:36,506

14. Marcus Ericsson (SWE) Sauber 1:37,075

15. Lance Stroll (CAN) Williams 1:18,560

16. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren 1:18,782

17. Charles Leclerc (MON) Haas 1:18,817

18. Esteban Ocon (FRA) Force India 1:19,142

19. Sergio Perez (MEX) Force India 1:19,200

20. Sergej Sirotkin (RUS) Williams 1:19,301