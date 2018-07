Mick Schumacher gewinnt erstes Formel-3-Rennen

19-jähriger Sohn des Formel-1-Rekordchampions Michael siegt in Spa

Spa-Francorchamps – Mick Schumacher hat in Spa-Francorchamps sein erstes Formel-3-Rennen gewonnen. Der Sohn des deutschen Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher feierte am Samstag auf dem Ardennen-Kurs seinen Premierensieg in der Nachwuchsklasse vor Robert Schwartzman. Der Österreicher Ferdinand Habsburg (Carlin) wurde Zwölfter. Freitag hatte Platz zehn für ihn rausgeschaut.

Die Strecke in Belgien hat eine ganze besondere Bedeutung für die Schumachers: Vater Michael fuhr hier am 25. August 1991 sein erstes Formel-1-Rennen, ein Jahr später feierte er auf dem nassen Kurs seinen ersten Sieg. "Es ist ein tolles Gefühl, in Spa zu gewinnen", sagte der 19-jährige Mick. "Als ich heute Vormittag den Regen sah, habe ich mich schon gefreut: Ich mag Regen und auch abtrocknende Bedingungen sehr."

Bis dato standen drei dritte Plätze als Top-Resultate für Schumacher zu Buche: in seiner Rookie-Saison 2017 in Monza, in diesem Jahr in Budapest und Zandvoort. Im Titelkampf spielt Schumacher trotz seines Erfolgs keine ernsthafte Rolle, nachdem er fünfmal in bislang 15 Rennen ohne Punkte geblieben war. Mit 101 Punkten ist Schumacher Achter, Spitzenreiter Marcus Armstrong aus Italien liegt 53 Zähler voraus. (APA, sid – 28.7. 2018)