Flughafen München: Sicherheitsbereich wieder freigegeben

Nachdem eine Frau unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt war, musste der Bereich geräumt werden. Kontrollen der Passagiere werden nun aber wieder durchgeführt

München – Der Sicherheitsbereich vom Terminal 2 des Flughafens München ist nach einer Räumung wieder frei. Sicherheitskontrollen von Passagieren werden wieder durchgeführt, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Samstag sagte. Das betreffe alle Flüge, die von dem Terminal starten.

Die Polizei kontrolliere derzeit noch das sogenannte Satellitenterminal, wo der Zugang nur über Sicherheitskontrollen des Terminal 2 möglich ist.



Samstagfrüh war der Terminal 2 am Münchner Flughafen geräumt worden, weil sich eine bis dato unbekannte Frau unkontrolliert im Sicherheitsbereich befand. Die deutsche Bundespolizei hat deswegen am ersten Tag der Sommerferien in Bayern die Abfertigung am Terminal gestoppt und den Bereich geräumt, wie sie per Twitter mitteilte. "Nach der Person wird gefahndet", hieß es. Laut einem Sprecher der Bundespolizei Bayern war die Abfertigung um 6.45 Uhr gestoppt worden. Zuvor hatte die für die Sicherheitsabfertigung zuständige Firma über den Vorfall informiert.

Wie viele Fluggäste von der Räumung betroffen waren, ist noch unklar. Der Flughafen München ist nach dem in Frankfurt am Main der verkehrsreichste Deutschlands. Im Jahr 2017 erreichten die Fluggastzahlen nach Angaben der Betreibergesellschaft Flughafen München GmbH einen neuen Höchstwert von 44,6 Millionen Passagieren. (AFP, APA, 28.07.2018)