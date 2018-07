Sky bekommt eigenen Player, dreht Streaming im Browser ab

Nutzer verärgert, Unternehmen möchte auf dieser Weise die Wahrung der Urheberrechte gewährleisten

Der Streamingservice von Sky, Sky Ticket, bekommt ein eigenes Programm. Für bisherige Browsernutzer bedeutet das auch, dass sie dieses zwangsweise installieren müssen, um den Dienst weiter zu verwenden. Allerdings wurde er nur für Windows und MacOS veröffentlicht, nicht aber für Linux. Mobil wurde bereits eine Android-Version veröffentlicht, iOS und Smart-TV-Programme sollen in den nächsten Wochen nachgereicht werden.

Kunden beschweren sich

Wie heise berichtet, sind zahlreiche bisherige Nutzer von Sky Ticket von dem Wechsel nicht begeistert, da sie extra eine eigene App installieren müssen, bevor sie das Streamingangebot nutzen können. Entsprechend drücken viele von ihnen ihre Kritik auf sozialen Medien und in Sky-Foren aus. Gegenüber heise erklärte Sky, dass der Zwang zur App bestehe, um "Rechteinhabern den höchstmöglichen Schutz ihrer Inhalte" zu bieten.

Neue Oberfläche, neue Features

Das neue Programm bietet neben einer komplett neuen Oberfläche auch zahlreiche Features. So ist es künftig, wie schon bei Konkurrenzangeboten, möglich, Serien und Filme an jener Stelle fortzusetzen, an der die Wiedergabe zuletzt gestoppt wurde. Auch ist es möglich, für den Nutzer interessante Titel in einer Merkliste zu speichern, auf die sich zu einem späteren Zeitpunkt zugreifen lässt. (red, 28.7.2018)