Nach Facebook-Verlusten: Auch Twitter und Intel knicken ein

Facebook-Aktien verlor ein Fünftel an Wert – Kurznachrichtendienst Twitter sieht als Ursache für die Verluste die neuen Datenschutzregeln in Europa

New York – Die Wall Street ist am Freitag mit klaren Verlusten aus dem Handel gegangen. Am Vortag hatte ein schlichtendes Gespräch zum europäisch-amerikanischen Handelskonflikt für Entspannung gesorgt. Dann belasteten aber Unternehmenszahlen die New Yorker Börsen. Zudem trübten die Stimmung amerikanische Wachstumszahlen, welche unter den Erwartungen geblieben waren.

Der Dow Jones Industrial Index verlor 0,30 Prozent und schloss bei 25.451,06 Einheiten. Der S&P-500 Index sank um 0,66 Prozent auf 2.818,82 Stellen ab. Noch deutlichere Verluste wurden an der Technologiebörse Nasdaq verzeichnet. Dort rutschte der Nasdaq Composite Index um 1,46 Prozent auf 7.737,42 Zähler ab.

Die Zunahme der Wirtschaftsleistung in den USA war im zweiten Quartal ein wenig hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auf das Jahr hochgerechnet hatte das Bruttoinlandsprodukt um 4,1 Prozent zugelegt. Volkswirte hatten mit 4,2 Prozent gerechnet. Allerdings ist dies das stärkste Wachstum seit dem dritten Quartal 2014.

Nachdem am Vorabend Facebook-Aktien aufgrund eines schwachen Quartals und enttäuschenden Nutzerzahlen ein Fünftel an Wert verloren hatten, richteten sich die Blicke am Freitag auf den Kurznachrichtendienst Twitter, der ebenfalls um 20,56 Prozent tiefer aus dem Handel ging.

Weniger Nutzer

Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer betrug bei Twitter nur 335 Millionen. Das waren eine Million weniger als im vorangegangenen Vierteljahr. Analysten hingegen hatten mit einem Anstieg in gleicher Höhe gerechnet. Für die laufenden drei Monate signalisierte die Konzernführung einen weiteren Rückgang auf etwa 330 Millionen Nutzer. Auch das ist weniger als von Experten geschätzt.

Der Kurznachrichtendienst führte als Grund für den Nutzerrückgang die neuen Datenschutzregeln in Europa an. Dazu kämen die Bemühungen, die Plattform aufzuräumen. Das Unternehmen versucht schon länger, härter gegen gefälschte Profile durchzugreifen, über die Spam und politische Propaganda verbreitet werden. Zuletzt hatte Twitter gesperrte Accounts von den Abonnenten-Zahlen abgezogen, wodurch viele Nutzer Follower verloren.

Beim Chip-Riesen Intel Umsatz und Gewinn die Investoren ebenfalls nicht zufrieden: Die Titel schlossen mit minus 8,59 Prozent bei 47,68 US-Dollar. Händler führten dies darauf zurück, dass der Umsatz mit Chips für große Rechenzentren nicht so stark gestiegen sei wie erhofft. (APA, 28.07. 2018)