Morgen-Update für Samstag, den 28.7.2018: Identitären-Prozess, Pferde für Kickl und Mahringer

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Inland] FPÖ will nach Identitären-Urteil Strafrecht ändern.

[EU] Europas Liberale wollen den Erfolgen der Rechtsparteien nicht länger tatenlos zusehen.

[Inland] Querelen beim Parlamentsumbau: BIG übernimmt Kommando.

[Panorama] Orbán schenkt Kickl zwei Pferde für berittene Polizei.

[Österreich] Gürtelbaustelle und Reiseverkehr sorgen am Wochenende für Staus.

Umstrittener Afghanistan-Gutachter Mahringer vor dem Aus.

[USA] Die Einwandererkinder in den USA werden weiterhin von ihren Eltern getrennt.

[Sport] Thiem in Hamburg bereits im Viertelfinale überraschend raus.

[Österreich] In Wien wurde die gestrige Mondfinsternis von Wolken verpatzt.

[Wetter] Am Samstag lösen sich etwaige Nebelfelder rasch auf und nachfolgend scheint verbreitet die Sonne. Im Laufe des Tages werden die Wolken von Westen her dichter und am Abend kommen Schauer und Gewitter auf. Auch vom Waldviertel bis in die Weststeiermark sowie im westlichen Bergland entstehen ab der Mittagszeit einzelne Wärmegewitter. Dazu wird es sommerlich heiß mit Höchsttemperaturen zwischen 26 und 33 Grad.

[Zum Tag] 1951 hatte der Disney-Film Alice im Wunderland nach dem gleichnamigen Roman von Lewis Carroll in den USA seine Weltpremiere.