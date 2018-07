Vettel Freitag-Schnellster am Hungaroring

Ferrari-Pilot Knapp vor Verstappen und Ricciardo – Hamilton mit großem Rückstand nur Fünfter

Mogyorod/Budapest – Sebastian Vettel hat am Freitag mit 1:16,834 Minuten Trainingsbestzeit für den Ungarn-Grand-Prix erzielt. Der Ferrari-Star war damit auf dem Hungaroring in Magyorod um 74 Tausendstel schneller als Österreich-Sieger Max Verstappen. Dritter wurde dessen Red-Bull-Teamkollege Daniel Ricciardo (+0,227 Sek.). Weltmeister und WM-Leader Lewis Hamilton folgte mit 0,753 Sekunden Rückstand nur auf Rang fünf.

In der Fahrerwertung liegt der britische Mercedes-Toppilot, der am vergangenen Sonntag in Hockenheim gesiegt hatte, vor dem zwölften der 21 Saisonrennen 17 Zähler vor seinem großen Rivalen Vettel, der heuer ebenfalls um den bereits fünften WM-Titel seiner Karriere kämpft. (APA, 27.7. 2018)